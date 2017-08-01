Almanya Türkiye'ye karşı harekete geçti

Reuters'ın haberine göre aralarında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn olmak üzere Avrupalı yetkililere gönderilen mektupta, AB üyeliğine hazırlık kapsamında Türkiye'ye yapılan mali desteğin gerektiği durumda kesilme olasılığının netleştirilmesi talep ediliyor.

Ayrıca Alman hükümetinin görüşüne göre AB, gümrük birliğinin modernizasyonuyla ilgili Türkiye ile görüşmeleri dondurmalı.

'TÜRKİYE'YE YANLIŞ SİNYAL VEREBİLİR'

Mektupta, "Türkiye ve AB arasındaki gümrük birliğinin modernizasyonuyla ilgili görüşmeler, son olaylar ışığında, Türkiye'ye yanlış sinyal verebilir" ifadelerine yer verildi.

Metinde ayrıca Avrupa Komisyonu'ndan, "hukukun üstünlüğüne saygı duyması" için Türkiye'ye ekonomik baskı yapması da isteniyor.

Alman makamların kaleme aldığı metinde Türkiye'ye verilen katılım öncesi yardımda, demokrasi ve hukukun desteklemesinin hedef alınması talep ediliyor.

Ayrıca ihtiyaç duyulduğu takdirde Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'ye mali yardımı durdurmayı gündemine alması gerektiği belirtiliyor.

Metinde, "Komisyon'dan Türkiye'ye yaptığı katılım öncesi yardımları daha anlamlı yöne kaydırmasını bekliyor" ifadesi kullanılıyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı. Almanya ise AB'nin en büyük üyesi.

Türkiye ile Almanya'nın bir süredir yaşadığı diplomatik gerginlik, Alman vatandaşı Peter Steudtner'in Türkiye'de tutuklanmasıyla daha da artmıştı.