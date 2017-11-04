Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya: Türkiye'den 49 bin 250 kişi geldi

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, ülkede 2016 yılı sonunda 1 milyon 600 bin sığınmacı bulunduğu açıklandı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 19:46
Almanya: Türkiye'den 49 bin 250 kişi geldi

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre, ülkede 1 milyon 600 bin sığınmacı bulunurken, bu kişilerin 49 bin 250’sini ise Türkiye vatandaşları oluşturuyor.

Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bu sayının 2014 yılına kıyasla 851 bin fazlalaştığı belirtildi. Açıklanan sayılar, iltica başvurusunda bulunan ama henüz başvurusu sonuçlanmayan, Cenevre Sözleşmesi uyarınca mülteci olarak kabul edilen, geçici koruma sağlanan ve iltica başvuruları reddedilen ama henüz ülkeyi terk etmemiş sığınmacıları kapsıyor.

Yabancılar Kayıt Merkezi'nin verileri temelinde hazırlanan istatistiklere göre, 31 Aralık 2016 itibarıyla yaklaşık 49 bin 250 Türkiye vatandaşının sığınmacı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, bu başvurulardan yüzde 15'i henüz sonuçlanmadı. Yüzde 77'si kabul edildi, yüzde 8'i ise reddedildi.

Almanya'ya insani nedenlerle sığınma başvurusunda bulunanların geldikleri ülkelere bakıldığında, Türkiye vatandaşları 7'inci sırada bulunuyor.

Almanya'ya insani nedenlerle sığınma başvurusunda bulunanlar arasında Suriyeliler birinci sırada yer alıyor. 2016 yılı sonundaki rakamlara göre, Almanya'da 455 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Bunu 191 bin sığınmacı ile Afganistan'dan gelenler izliyor. Üçüncü sırayı ise 156 bin başvuru ile Irak'tan gelenler oluşturuyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, sığınmacıların yüzde 64'ünü erkekler oluştururken, sığınmacıların yaş ortalamasının ise 29,4 olduğu belirtildi.

Açıklamada, Almanya'ya sığınmak isteyenlerin yaklaşık 573 binin başvuruları hakkında henüz karar verilmediği, bu nedenle durumlarının belirsizliği koruduğu kaydedildi. Başvuruda bulunanların 872 bininin başvurularının kabul edildiği ve mülteci statüsü aldıkları belirtildi. 158 bin kişinin ise başvurularının reddedildiği, dolayısıyla Almanya'yı terk etmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Ancak bunların yüzde 75'inin verilen geçici izin ile Almanya'da kalabildiği belirtildi. 

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 19:46
  1. Almanya Federal İstatistik Dairesi
  2. Cenevre Sözleşmesi
  • FehmiFehmi59 dk önce
    Baş düşman ALMANYA.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

'Karekod' uygulaması karşılıksız çek sayısını düşürdü
  1. 'Karekod' uygulaması karşılıksız çek..
  2. Fenerbahçe'yi sarsan çifte sakatlık!
  3. İlk dersi Yelkenci verdi
  4. İran'dan Türkiye'ye flaş çağrı
  5. 36. kez kapılarını kitapseverler için..
  6. Tıp çaresiz... Böyle hastalık görülmedi
  7. Hakkari'de terör operasyonu: Çok..
  8. İMF'ye en borçlu ülkeler listesi..
  9. Her şeye vakti olup, namaza vakti..
  10. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye
  11. Azrail, can alırken üzülür ya da..
  12. TSK'dan Asya-Pasifik çıkarması
  13. Dünyanın ilk yapay zeka vatandaşı oldu
  14. Kubbeyi görünce çılgına döndüler
  15. ''PKK, Tuzhurmatu'da etnik fitne..
  16. Katar'dan Türkiye açıklaması
  17. Almanya: Türkiye'den 49 bin 250 kişi..
  18. ABD o ülkede katliam yaptı
  19. İşgal güçleri, Müslümanlara saldırdı
  20. Ülke hastalıktan kırılıyor! Ölü sayısı..
Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
Akşener, darbe gecesi nerede olduğunu açıkladı
Akşener, darbe gecesi nerede olduğunu açıkladı
''Türkiye olmasa bitmiştik''
''Türkiye olmasa bitmiştik''

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar