Almanya: Türkiye'den 49 bin 250 kişi geldi

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre, ülkede 1 milyon 600 bin sığınmacı bulunurken, bu kişilerin 49 bin 250’sini ise Türkiye vatandaşları oluşturuyor.

Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, bu sayının 2014 yılına kıyasla 851 bin fazlalaştığı belirtildi. Açıklanan sayılar, iltica başvurusunda bulunan ama henüz başvurusu sonuçlanmayan, Cenevre Sözleşmesi uyarınca mülteci olarak kabul edilen, geçici koruma sağlanan ve iltica başvuruları reddedilen ama henüz ülkeyi terk etmemiş sığınmacıları kapsıyor.

Yabancılar Kayıt Merkezi'nin verileri temelinde hazırlanan istatistiklere göre, 31 Aralık 2016 itibarıyla yaklaşık 49 bin 250 Türkiye vatandaşının sığınmacı olarak kayıtlara geçtiği belirtildi. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, bu başvurulardan yüzde 15'i henüz sonuçlanmadı. Yüzde 77'si kabul edildi, yüzde 8'i ise reddedildi.

Almanya'ya insani nedenlerle sığınma başvurusunda bulunanların geldikleri ülkelere bakıldığında, Türkiye vatandaşları 7'inci sırada bulunuyor.

Almanya'ya insani nedenlerle sığınma başvurusunda bulunanlar arasında Suriyeliler birinci sırada yer alıyor. 2016 yılı sonundaki rakamlara göre, Almanya'da 455 bin Suriyeli sığınmacı bulunuyor. Bunu 191 bin sığınmacı ile Afganistan'dan gelenler izliyor. Üçüncü sırayı ise 156 bin başvuru ile Irak'tan gelenler oluşturuyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, sığınmacıların yüzde 64'ünü erkekler oluştururken, sığınmacıların yaş ortalamasının ise 29,4 olduğu belirtildi.

Açıklamada, Almanya'ya sığınmak isteyenlerin yaklaşık 573 binin başvuruları hakkında henüz karar verilmediği, bu nedenle durumlarının belirsizliği koruduğu kaydedildi. Başvuruda bulunanların 872 bininin başvurularının kabul edildiği ve mülteci statüsü aldıkları belirtildi. 158 bin kişinin ise başvurularının reddedildiği, dolayısıyla Almanya'yı terk etmeleri gerektiğine dikkat çekildi. Ancak bunların yüzde 75'inin verilen geçici izin ile Almanya'da kalabildiği belirtildi.