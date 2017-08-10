Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya: Türkiye o ülkeyi kuşatıyor

Almanya ile Türkiye arasındaki gerilim sürerken Almanya medyasının ''algı operasyonları'' devam ediyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 16:07
Almanya: Türkiye o ülkeyi kuşatıyor

YENİAKİT.COM.TR - Geçtiğimiz ay, İstanbul Büyükada'da ajanları yakalanan Almanya'nın Türkiye'ye karşı kuyruk acısı bitmek bilmiyor. 

Alman hükümetinin birbiri ardınca küstah açıklamaları devam ederken, Almanya medyası ''algı operasyonları'' ile Avrupa'da Türkiye'ye karşı çalışmaya devam ediyor. 

Almanya'nın en çok okunan ana akım haber portallarından Spıegel online sitesi, Alman savunma bakanı Ursula von der Leyen'nin Türkiye'ye karşı haddini aşan ifadelerine yer verdi.  

Savunma bakanı Leyen, ''Türkiye sınırı suriye tarafından kuşatılıyor terörle mücadele ediyor ama bu demokrasi prensipleri için bir neden değildir.'' ifadesini kullanarak, Türkiye'yi Suriye'de ''işgalci'' konumuna düşürmek istedi.  

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile haklı mücadelesini çarpıtan Almanya savunma bakanı kendi sınırlarına dayanan Mültecilere karşı tutumu ve insan hakları ihlallerini gündeme ise hiç getirmedi. 

''Ankara bize karşı saygılı olmalı'' ifadeleri kulanan Ursula von der Leyen, DHKP-C, FETÖ, PKK ve birçok terör örgütüne ev sahipliğini yaptığını unutarak, Büyükada'da yakalanan Alman ajanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.  

Kaynak: www.yeniakit.com.tr 

 

 

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 16:07
  1. İstanbul Büyükada
  2. almanya
  3. alman medyası
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa...
    1. Baydemir: Kılıçdaroğlu tutuklanırsa...
    2. İran'da havuz partisi yapan 64 kişi..
    3. Japonya'da metroya binme sanatı!
    4. Katar krizinde geri adım! Kabul edildi
    5. Almanya: Türkiye o ülkeyi kuşatıyor
    6. Tayyip Erdoğan'ı kimler seviyor,..
    7. Nükleer savaş kapıda... Peki ne olmuştu?
    8. Son 48 saatte 70 hava saldırısı ve 800..
    9. ABD Türkmenleri vurmaya başladı
    10. İç infaz mı? ABD saldırısı mı?
    11. İran, İsrail takımına karşı oynayan..
    12. PKK ile Eşcinseller birbirine girdi!
    13. 7 muhtemel savaş senaryosu açıklandı
    14. İşler değişti... ABD'li sığınmacılar..
    15. Savaşın eşiğinde bir ABD toprağı: Guam..
    16. ABD: 17 bin kişiyi eğittik
    17. ABD askerlerine çağrı: Ülkeyi derhal..
    18. Yeni icat edildi: Ömer silahı...
    19. Nükleer savaş bugün neden gündemde?
    20. Putin'in Abhazya ziyaretine ABD'den..
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Ünlü şarkıcıdan büyük utanmazlık!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Adil Öksüz'ün nerede olduğu ortaya çıktı!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    Elinde paralarla geldi: Ben züğürt ağa değilim!
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...
    ABD'den PKK'ya alçak vaat: 6 ay içinde...