Almanya: Türkiye o ülkeyi kuşatıyor

YENİAKİT.COM.TR - Geçtiğimiz ay, İstanbul Büyükada'da ajanları yakalanan Almanya'nın Türkiye'ye karşı kuyruk acısı bitmek bilmiyor.

Alman hükümetinin birbiri ardınca küstah açıklamaları devam ederken, Almanya medyası ''algı operasyonları'' ile Avrupa'da Türkiye'ye karşı çalışmaya devam ediyor.

Almanya'nın en çok okunan ana akım haber portallarından Spıegel online sitesi, Alman savunma bakanı Ursula von der Leyen'nin Türkiye'ye karşı haddini aşan ifadelerine yer verdi.

Savunma bakanı Leyen, ''Türkiye sınırı suriye tarafından kuşatılıyor terörle mücadele ediyor ama bu demokrasi prensipleri için bir neden değildir.'' ifadesini kullanarak, Türkiye'yi Suriye'de ''işgalci'' konumuna düşürmek istedi.

Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD ile haklı mücadelesini çarpıtan Almanya savunma bakanı kendi sınırlarına dayanan Mültecilere karşı tutumu ve insan hakları ihlallerini gündeme ise hiç getirmedi.

''Ankara bize karşı saygılı olmalı'' ifadeleri kulanan Ursula von der Leyen, DHKP-C, FETÖ, PKK ve birçok terör örgütüne ev sahipliğini yaptığını unutarak, Büyükada'da yakalanan Alman ajanlarının derhal serbest bırakılmasını istedi.

Kaynak: www.yeniakit.com.tr

