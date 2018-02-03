Almanya terörsüz yapamıyor!

ZEYTİN DALI HAREKATI ALMANLARI NİYE AYAĞA KALDIRDI?

Alman Sol Parti milletvekilleri, meclis oturumuna PKK paçavralarıyla katılırken, Afrin harekatının durdurulmasını talep etti. Hükümet operasyonun ilk günlerinde sessiz kalmıştı. PKK destekçisi milletvekilleri bu durumu da protesto ediyor. Çünkü Almanya'da özellikle derin devletin ve istihbaratın PKK terör örgütüyle yakın irtibatı var.

PKK GÖSTERİLERİ EN ÇOK HANGİ ÜLKEDE YAPILIYOR?

Son 3 yıldır Avrupa'da birçok ülkede PKK teröristleri sokağa çıkıyor, terör propagandası yapıyor. Bu ülkelerin başında da Almanya geliyor. Almanya, PKK'yı terör örgütü olarak kabul etse de PKK'lı teröristlerin yasak olan terör propagandalarına çoğu zaman göz yumuyor.

ALMAN POLİSİ PKK İÇİN NELER YAPIYOR?

Geçtiğimiz aylarda PKK teröristlerinin Frankfurt'taki gösterisine bizzat Frankfurt polisi izin verdi, hatta sosyal medyada bununla ilgili mesaj bile yayınladı. Birçok şehirde teröristlerin, yasak olan flamaları polis tarafından görmezden gelindi ve hatta Alman polisi bu terör propagandalarında teröristlere eskortluk dahi yaptı.

ARALIK AYINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PKK İÇİN BİR ADIM ATMAMIŞ MIYDI?

Almanya, 2018'de Türkiye ile yeni bir sayfa açmak amacındaydı. Almanya İçişleri Bakanlığı bu konuda bir takım kararlar aldı. FETÖ'cü Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkardı. Bazı PKK gösterileri yasaklandı, bazı PKK'lılar da gözaltına alındı. Bu aslında Almanya'nın resmen yapmakla yükümlü olduğu durumlardı ancak bu yükümlülüğün çok küçük bir kısmı yerine getirildi. Afrin harekatıyla birlikte ise PKK'lılara yeniden serbestlik tanındı.

PKK'LILAR ALMANYA'DA HANGİ SKANDAL EYLEMLERE İMZA ATIYOR?

Afrin harekatının başladığı ilk hafta PKK teröristleri Hannover kentinde havalimanını bastı, içeriye bayrak sopalarıyla girip terminalde gösteri yaptı. Polis buna ses çıkarmadı. Ardından Türk vatandaşlarına yönelik PKK'lıların saldırıları oldu.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİLİRKEN BU DURUMU NASIL İZAH EDİYORLAR?

Almanya'da PKK bağlantılı farklı örgütler var. Bunlar dernek, vakıf adı altında terör faaliyeti yürütüyorlar. Polis, bizim kaydımızda bu isim yok diyerek, izin veriyor. Geçen yıl Öcalan posterinin zemin rengi Alman polisinin elindeki yasaklı PKK görselleri kataloğunda yok diye izahatta bulunmuşlardı.

AFRİN HAREKATI ALMANYA'DA NASIL YANKI BULDU?

Almanya, PKK'lı teröristlerin daha önce Türkiye'ye satılan tanklarla vurulmasına bile tepki gösterdi. Daha önce Diyarbakır, Cizre'de PKK'lıların hendek eylemlerine destek veren de Almanya medyası ve aynı milletvekilleri olmuştu. PKK ile Almanya arasında derin bir bağ var, Suriye ve Irak'ta PKK'nın bir kanadının kendilerine bağlı olmasını istiyorlar, buna ciddi bir sermaye yatırdılar, ve bu durumu aynı zamanda Türkiye'ye karşı da bir saldırı aracı olarak kullanıyorlar.

ALMANYA 15 TEMMUZ SONRASI PKK İÇİN NELER YAPMIŞTI?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Almanya'da gurbetçilerimizin düzenlediği demokrasi mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferans yoluyla katılımına izin verilmemişti ancak aynı gün PKK'lı teröristler PKK elebaşlarının da canlı yayında katıldığı bir terör propagandası gerçekleştirebilmişlerdi.

16 NİSAN REFERANDUM SÜRECİNDE NELER YAŞANDI?

Türkiye referanduma giderken Türk bakanlara ilk sansür uygulayan ülke Almanya olmuştu. Bu süreçte Almanya hayır propagandasını devlet eliyle yürütürken, PKK'nın da 16 Nisan referandumuyla ilgili tüm eylemlerine izin ve destek verildi. Türk bakanların konuşmalarının iptal edildiği salonlar, PKK'lılara tahsis edildi.

ALMANYA-PKK BAĞININ REFERANDUMA ETKİSİ NASILDI?

Almanya, AGİT ve Avrupa Konseyindeki milletvekillerini 16 Nisan referandumu için Türkiye'ye gözlemci olarak gönderdi. Başta Andrej Hunko olmak üzere bu isimlerin çoğunun PKK sözcülüğü yaptığı ortaya çıktı. PKK destekçisi Alman vekilleri, referandumun şeffaf olmadığını iddia eden bir de rapor hazırladı.

Sabah