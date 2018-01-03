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Almanya tarafını seçti! İran'da bakın kimi destekliyor

Almanya Hükümet Sözcüsü'nden İran'da ABD ve İsrail'in desteğiyle yaşanan protestolar ve can kayıplarıyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:51
Almanya tarafını seçti! İran'da bakın kimi destekliyor

Terör devleti İsrail ve Siyonist kuklası, terör destekçisi ABD'nin uğraşlarıyla büyüyen İran'daki gösterilerle ilgili Almanya Hükümet Sözcüsü Ulrike Demmer, "Federal Hükümet, İran'ın sokaklarında şu anda cesaretle gerçekleştirdikleri ekonomik ve politik protestoların yasal olduğunu düşünüyoruz ve onlara saygı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Demmer, aynı zamanda İran yetkililerinin protestocularla diyalog kurmaları ve belirli ölçüde uzlaşmaya gitmeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 15:51
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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