Almanya: Siyasi sığınmacımızı kaçırdılar

Berlin'e sığınma başvurusunda bulunan bir Vietnamlı’nın, Vietnam istihbarat servisi tarafından kaçırılarak Vietnam’a götürülmesi iki ülke arasında diplomatik krize yol açtı.

Federal hükümet Vietnam'ın Berlin Büyükelçisini çağırarak diplomatik nota verdi ve büyükelçilikte görevli istihbarat ateşesini Almanya'da persona non grata (istenmeyen kişi) ilan etti.

Amerikanın Sesi'nin aktardığına göre, "Almanya'ya sığınan bir kişinin, bir diğer ülkenin gizli servisi tarafından kaçırılması aleni ve örneksiz bir durumdur" diyen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, "Vietnam vatandaşının kaçırılmasının arkasında Vietnam istihbarat servisi ve Berlin’deki büyükelçiliğin olduğu konusunda herhangi bir şüphe yok" şeklinde konuştu ve konunun iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri etkileyeceğini belirtti.

Olayın hem Alman yasalarını, hem de uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal ettiğini belirten sözcü, kaçırma olayının sorumlusu olarak gördükleri Vietnam İstihbarat Ateşesine Almanya'yı terk etmesi için 48 saat süre tanındığını bildirdi.

Güvenlik kaynakları Vietnam Büyükelçiliğinin konulan mühlete tepki vermediğini duyururken, Vietnam hükümeti sözcüsü, ateşe hakkında verilen karar nedeniyle üzüntü duyduklarını ve Almanya ile olan stratejik ilişkilerinin zarar görmesini istemediklerini açıkladı.

Özel uçakla götürüldü

Soğuk Savaş dönemindeki ajan kaçırma vakalarını anımsatan olayın 23 Temmuz tarihinde yaşandığı ortaya çıktı. Buna göre adı Trinh Xuan Tanh olduğu belirtilen 51 yasındaki kişi Berlin'in Tiergarten adlı parkında yanındaki bir arkadaşıyla gezinti yaparken, yanına yaklaşan diplomatik plakalı bir cipten inen en az üç kişi tarafından silah zoruyla arkadaşıyla birlikte arabaya bindirildi.

Görgü tanıkları Trinh Xuan Tanh'ın cipe bindirilirken kendini savunmaya çalıştığını belirtirken, birlikte kaçırılan diğer kişinin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Söz konusu kişinin ifadesiyle ve Alman istihbaratının topladığı bilgilere göre, Trinh Xuan Tanh muhtemelen ilaçla uyutularak Berlin'den Fransa'ya, buradan da büyük bir ihtimalle gizlice bindirildiği özel bir uçakla Vietnam'a götürüldü. Vietnam televizyonu, ülkede arananlar listesinde bulunan Tanh'ın geçen Pazartesi kendi isteği ile ülkesine geri döndüğünü ve yetkililere teslim olduğunu açıklamıştı.

Yolsuzluk suçlaması

Geçen yıla kadar Vietnam Komünist Partisi’nde yöneticilik ve ülkenin petrol devi PetroVietnam'ın da müdürlüğünü yaptığı öğrenilen Trinh Xuan Tann'ın adının bir yolsuzluk skandalına karışması sonrasında partiden ihraç edildiği ve görevinden alındığı da belirlendi.

125 milyon dolar değerinde yolsuzluk yaptığı iddia edilen Tanh'ın geçen yıl Vietnam'dan kaçarak Almanya'ya yerleştiği ve Berlin'de siyasal sığınmacı olarak başvuru yaptığı öğrenildi. Vietnam yönetiminin Berlin’e, Thanh'ın iade talebini ilettiği ve Alman yetkililerin sığınma başvurusu sürecinin devam etmesi nedeniyle iade talebini reddettiği de haber alındı.

Vietnam uzmanları Trinh Xuan Tanh hakkındaki yolsuzluk suçlamalarının doğru olmadığını, esas sorunun Tanh'ın Vietnam Komünist Partisi lideri Nguyen Phu Trong'un en sert rakiplerinden biri olmasından kaynaklandığını öne sürüyorlar.Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra "sosyalizm yönelimli pazar ekonomisi"ni ilke haline getiren Vietnam'da ülkenin tek siyasi partisi Vietnam Komünist Partisi.