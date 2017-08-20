Almanya şimdi hop oturup hop kalkıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Avrupa Birliği’nden yapılan Gümrük Birliği ile ilgili açıklamalarda Türkiye’ye yönelik şantaja sert cevap veren Erdoğan, şunları dile getirdi: “FETÖ’den PKK ve DHKP-C’ye kadar tüm terör örgütlerinin cirit attığı Avrupa ülkelerinin, Türkiye’nin terörizmle mücadelesine destek vermek yerine böyle bir yola yönelmeleri kendi elleriyle kendi iplerini çekmeleri demektir. Biz, Avrupa Birliği kurumlarının ve birliğin aklı başında üyelerinin böyle bir yanlışa düşmeyeceklerini ümit ediyoruz. Türkiye, kaybı göze alınamayacak kadar büyük bir ülke, büyük bir ortak, büyük bir potansiyeldir, bu böyle biline. Kimse Türkiye’yi küçük görmesin.”

AVRUPA’NIN İFLASI

Bazı Avrupa ülkelerinin Türkiye’yi akıllarına gelen her alanda tehdit etmeyi alışkanlık haline getirdiğini vurgulayan Erdoğan, “Sanki Türkiye, Avrupa Birliği’nden ve Avrupa ülkelerinden yüz milyarlarca avro karşılıksız destek alan bir ülke de böyle bir tehdide maruz kalıyoruz. Avrupa ile ilişkilerimizde kar-zarar hesabına girersek Avrupa Birliği üyeliği süreciyle ilgili kesinlikle zararlı, genel ticari ilişkilerimizde de ancak başa baş çıkarız. Bugüne kadar bize verdikleri sözleri tutmayanların şimdi dönüp bir de mevcut durumla ilgili tehditler savurmaları, eğer şayet hala Avrupa Birliği değerleri denen bir şey varsa, onun iflasının ilanıdır.” ifadelerini kullandı.

4 BİN 500 DOSYA VERDİM

Son dönemde ilişkilerin iyice gerildiği Almanya’ya yönelik de sert eleştirilerde bulunan Erdoğan, “Almanya’daki seçimlerle ilgili yaptığım çağrı onları rahatsız etti. Hemen hop oturup hop kalkmaya başladılar. Avrupa’daki kardeşlerim demokratik haklarını en iyi şekilde savunup onlara güzel bir ders versin” dedi. Merkel’e verdiği 4 bin 500 teröristin dosyasının kabul görmediğini, ancak aynı Merkel’in kendisinden birkaç Alman’ın iadesini istediğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kusura bakma, sende yargı varsa bizde de yargı var. Aynı şekilde ortağı olan muhalefet partisindeki kişi, o da ikide bir gördüğü zaman hep o da bunları söyler. Hele hele şimdi bir Dışişleri Bakanları var, aman ya Rabbi, evlere şenlik. Hiç haddini falan bilmiyor. Sen kimsin ki Türkiye’nin Cumhurbaşkanına konuşuyorsun, sen Türkiye’nin Dışişleri Bakanı ile konuş. Haddini bil.”