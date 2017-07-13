Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya şaşırttı: PKK'lı teröriste hapis cezası

Almanya'da, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde bölge yöneticisi olan teröriste 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

13 Temmuz 2017 Perşembe 19:39
Almanya şaşırttı: PKK'lı teröriste hapis cezası

Almanya'da, bölücü terör örgütü PKK'nın sözde bölge yöneticisi olan kişiye 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Stuttgart Eyalet Yüksek Mahkemesi, 47 yaşındaki kişiye terör örgütü PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yataklık etmek suçlarından 3 yıl 3 ay hapis cezası kararlaştırdı.

Mahkemenin 6. Ceza Dairesinden yapılan açıklamada, Türk vatandaşlığı bulunan terör örgütü üyesinin tutuklandığı 16 Şubat 2016 tarihine kadar örgütün sözde "Dortmund ve Düsseldorf bölge sorumlusu" olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu PKK'lı teröristin daha önce de sözde "Stuttgart, Münih ve Freiburg sorumlusu" olarak görev yaptığı kaydedildi.

Ayrıca verilen cezada, PKK'nın "özellikle tehlikeli terörist bir örgüt olması" faktörünün dikkate alındığı ve tutuklanan PKK'lının 30 ay boyunca örgütte aktif olduğu vurgulandı.

Tutuklanan şahsın örgütün propagandasını yaptığı, örgüte yeni eleman kazandırmaya ve para temin etmeye çalıştığı belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 19:39
  1. almanya pkk
  2. almanya terörist
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başbakan May Kraliçe Elizabeth'in önünde diz çöktü
    1. Başbakan May Kraliçe Elizabeth'in..
    2. İlginç alışkanlığı başına bela oldu!
    3. Fransa Bisiklet Turu'nda 12. etap..
    4. Beşiktaş Çin yolcusu! Resmen..
    5. Eskişehirspor'un yeni başkanı belli oldu
    6. Düden ve Kurşunlu şelalarine pompayla..
    7. Terör örgütü PKK yöneticisine..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Devlet..
    9. Erzurum'da feci kaza! 3 ölü 1 yaralı
    10. 2 bin 144 turisti Muğla'ya getirdi!
    11. Fehmi Koru: Ben gittim, Abdullah Gül....
    12. Almanya şaşırttı: PKK'lı teröriste..
    13. O tişörtte gözlerden kaçan çarpıcı..
    14. Minibüste başörtülü kıza saldıran..
    15. İzmit'te belediye yolcu otobüsü cayır..
    16. 15 Temmuz'u kana bulayacaklardı! Dev..
    17. Hakan Uzan'a büyük şok!
    18. Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 kişi..
    19. Fransa'da vahşet! Bebeklerini öldürüp..
    20. 22. Dünya Petrol Kongresi sona erdi
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''
    ''Başörtüsü takmayın, sakal bırakmayın''