Almanya şaşırttı! Grup Yorum'un konserleri yasaklandı

Junge Welt'in aktardığına göre Baden-Württemberg, Hamburg, Hesse ve North Rhine Westfelya eyaletlerine 23 Mayıs 2017 tarihinde gönderdiği yazıda Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yapan Grup Yorum konserlerine izin verilmemesini talep etti.