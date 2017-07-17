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Almanya şaşırttı! Grup Yorum'un konserleri yasaklandı

Alman Federal İçişleri Bakanlığı'nın, terör örgütü DHKP-C'nin bir parçası olduğu gerekçesiyle terör sevici Grup Yorum'un konserlerinin yasaklanması için 4 eyalete yazı gönderdiği ortaya çıktı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:05
Almanya şaşırttı! Grup Yorum'un konserleri yasaklandı

Junge Welt'in aktardığına göre Baden-Württemberg, Hamburg, Hesse ve North Rhine Westfelya eyaletlerine 23 Mayıs 2017 tarihinde gönderdiği yazıda Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, terör örgütü DHKP-C'nin propagandasını yapan Grup Yorum konserlerine izin verilmemesini talep etti.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 18:05
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  4. almanya
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