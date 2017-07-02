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Almanya: PKK'ya müdahale edeceğiz!

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Bild am Sonntag gazetesine verdiği mülakatta Hamburg kentinde düzenlenecek G-20 zirvesi esnasında "terör örgütü PKK'ya destek verecek eylemler yapılması durumunda yetkililerin müdahale edeceğini" söyledi.

02 Temmuz 2017 Pazar 15:29
Almanya: PKK'ya müdahale edeceğiz!

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, 7-8 Temmuz'da Hamburgda G20 Zirvesi'ne karşı düzenlenecek protestolarda, şiddete başvuran eylemcilere "sert müdahale" edileceğini belirtti.

Bild am Sonntag gazetesine açıklama yapan İçişleri Bakanı, "arbedelerin başlamasına izin vermeden bastırılması" gerektiğine dikkat çekti.

Thomas de Maiziere, G20 protestolarına yurt içi ve dışından yaklaşık 8 binin üzerinde "aşırılık yanlısı"nın katılmasını beklediklerini söyledi.

Bakan gazeteye yaptığı açıklamada, G20 protestolarında özellikle "zirveye zarar vermek isteyen ve buna hazır olan, ağır suçlar işleyebilecek" aşırı sol gruplar nedeniyle endişeli olduklarını ifade etti.

"PKK'YA DESTEK VERECEK EYLEMLERE MÜDAHALE EDİLECEK"

Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Almanya İçişleri Bakanı Kürt protestoculara karşı da olası şiddet olaylarında sert müdahale edileceğini belirtti. Thomas de Maiziere, G20 kapsamında Hamburg'a gidecek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına karşı protesto eylemi düzenlenmesine izin verildiğini ancak "terör örgütü PKK'ya destek verecek eylemler yapılması durumunda yetkililerin müdahale edeceğine" dikkat çekti.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 15:29
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