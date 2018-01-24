Almanya PKK'ya çok üzülüyormuş...

Euronews'in haberine göre, Türkiye'nin PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'nda Alman yapımı Leopard tanklarını kullandığı haberlerinden sonra Alman hükumetine 'Türkiye'ye silah satışı yasaklansın' yönünde çağrılar yapılıyor.

Bazı politikacılar Almanya'nın Türkiye'ye sattığı tankların modernizasyonunu öngören anlaşmaların dondurulmasını istiyor.

Türkiye'nin elindeki Leopard 2 tanklarının patlayıcılara karşı dayanıklılığını artırmak için Alman firması Rheinmetall ile bir anlaşmaya yakın olduğu yönünde gelişmeler yaşandı. Söz konusu tankların Türkiye tarafından DEAŞ'e karşı kullanıldığı belirtiliyor.

Ancak güvenlik uzmanları, Türkiye'nin Afrin operasyonu sırasında Leopard 2 tanklarını kullandığına dair delillerin bulunduğunu iddia etti.

BBC radyoya konuşan Alman politikacı Norbert Röttgen, "Türkiye'nin kendini savunma hakkını kullanamaycağını", çünkü Suriye'nin kuzeyindeki YPG güçlerinden Türkiye'ye herhangi bir saldırı olmadığını ileri sürdü.