Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya, PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

Alman kamuoyu, hafta sonu terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln başta olmak üzere bazı şehirlerde düzenlediği gösterilerin ekonomilerine verdiği zararı tartışıyor.

29 Ocak 2018 Pazartesi 09:41
Almanya, PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletinin yüksek tirajlı gazetelerinden Express'in haberine göre, 27 Ocak'ta terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının Köln'de düzenlediği gösteri kente milyonlarca avroya mal oldu. Cumartesi günlerinin esnafın en fazla satış yaptığı günler olduğunun hatırlatıldığı haberde, gösteri nedeniyle dün şehir merkezinde alışveriş hacminin hafta sonu yüzde 25 oranında azaldığına dikkati çekildi.

Haberde, "Her dört müşteriden biri cumartesi günü bu gösteri nedeniyle alışverişe çıkmadı. Köln esnafı ve çevre sakinleri bu gösterilerin daha ne kadar süreceğini sorguluyor ve herkes bu durumdan şikayetçi." ifadeleri kullanıldı.

Köln'ün en işlek caddelerinden biri olan Schildergasse'de saatte ortalama 3 bin 400 kişinin alışveriş ettiği belirtilen haberde, gösteri nedeniyle cumartesi günü saat 12.00-19.00 saatleri arasında yaklaşık 24 bin müşteri kaybının yaşandığı ifade edildi.

Haberde, her müşterinin en az 50 avro harcadığının hesap edildiğinde toplam kaybın sadece bir cadde için 1,2 milyon avroya karşılık geldiği vurgulandı. Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 09:41
  1. Kuzey Ren Vestfalya
  2. PYD/PKK
  3. Köln
  4. almanya a
  5. ekonomi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PKK yandaşları Almanya'da şok yaşadı: Erdoğan...
    1. PKK yandaşları Almanya'da şok yaşadı:..
    2. 'ABD askeri, Menbiç'ten çekilmeyecek'
    3. Brent petrolün varili 70,38 dolar..
    4. İçişleri'nden son dakika açıklaması!
    5. Adana'da nesli tükenmekte olan..
    6. Angelina Jolie: Aynı tabloyu görmem..
    7. TSK'dan flaş açıklama! Öldürülen..
    8. Almanya yeni uyandı! Terör örgütü..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Afrin..
    10. Konya’da yaşlı adam, arabasına aldığı..
    11. Süper Lig ekibinden Eto'o bombası!
    12. Borsa haftaya nasıl başladı?
    13. Musk yeni alev silahını tanıttı
    14. Karakola ateş açan hainler öldürüldü
    15. ''ABD ile Türkiye çatışırsa NATO'nun..
    16. Gazze'de sağlık sektöründe felaket..
    17. NATO'nun savaş gemileri demir aldı!
    18. Afganistan'ın başkenti Kabil'de askeri..
    19. Aykut Kocaman izin vermedi Volkan..
    20. Kar ve tipi 26 yerleşim birimine..
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    Katil Esed'den şoke eden hamle! Türk askeriyle savaşmaları için gönderdi
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    İhanette son nokta! PKK'ya istihbarat veriyorlar
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    CHP'li vekilden ÖSO hakkında skandal ifade!
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Yerli olarak üretildi! Dünyada örneği yok
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...
    Adnan Oktar kimseyi umursamadı! Kaldığı yerden...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Hizbullah'ın önemli ismi konuştu: Sadece Türkiye...
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız
    Alman siyasetçiden alçak ifade: Türkiye'ye talimat verip İslam'ı yasaklayacağız