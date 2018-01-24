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Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

Almanya, Zeytin Dalı Harekatı'nda Alman tanklarının da kullanılmasından rahatsız oldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:10
Almanya operasyondan rahatsız oldu: Tanklarımızı kullanmayın

Türk Silahlı Kuvvetleri, 5. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütüYPG'ye ağır darbeler vurdu.

Örgütün iyice köşeye sıkışmasıyla beraber, Afrin'deki teröristbaşları bölgeden kaçmaya başladı.

ALMANLAR TERÖRİSTLERİN YANINDA

Mehmetçik'e karşı direnemeyen teröristlere Almanya'dan yardım eli uzandı.

Alman Haber Ajansı'nda çıkan haberde; harekatta kullanılan tanklara dikkat çekildi.

TANKLARI KULLANMAYIN

Türkiye'nin rahatlıkla Alman tanklarını kullandığını ve örgütün tanklara karşı koyamadığını belirten Michael Fischer, NATO ittifaklığı kapsamında Türkiye'ye 391 "Leopard 1" tankının gönderildiğini söyledi.

Fischer, "Silahlanma yardımı, ülke savunmasında, yani NATO İttifak bölgesinin de savunması kapsamında kullanılmak maksadıyla yapıldı. Bu o zamanlar yazılı bir madde ile tespit edilmişti. Türk ordusunun, tankları Suriye'de bir harekât için kullanılması, bu madde ile yasaklanmıştı." ifadelerini kullanarak tankların YPG'ye karşı kullanılmamasını istedi.

 

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:10
  1. Afrin
  2. Türki Silahlı Kuvvetler
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Ulan şerefsizler ; hala anlamadınız sizide sallamıyoruz ağa babanız amerikayıda hadi bi zittirin gidin ßimdi
  • ADMADM1 sa önce
    Ulan ....., Nato ulkesi degil miyiz. gelin koruyun sinirlarimizi.
  • ZaferZafer1 sa önce
    Oldu ! teröristler ülkemizi işgal etsin ondan sonra kullanalım vay ahmak vay sen kendini ne sanıyorsun serfsiz
  • nazi kenazi ke1 sa önce
    ya bunlar salak, ya aptal, yada geri zekalı bir dna tipi. ya ayıp olacak ama, bizde bir söz vardır. ulennn para verdim soymadanmı yeyeydimmmmm.
  • teberrükteberrük1 sa önce
    Bunu diyen Michael Fischer kimdir? Savunma bakanı falan mı?
  • Ali ÜnalAli Ünal1 sa önce
    Yahu gerizekalılar bana lazım olduğu yerdekullanmayacağım da nerde kullanacağım.Biz o tankları ve silahları müzeye koymak için almadık...
  • Güney DoğuluGüney Doğulu1 sa önce
    Soyonist (Nazi) Almanyası size terörist bir tehdit olussa. Soze karşi kullanilmak üzere 5000 TIR ve 2000 uçak dolusu katil Amerika teröristlere silah verse ve onları eğitse ne yaparsinız. Onların efendilerine bizzat T.C. Cumhurbaskanindan butun bskanlari ve Genelkurmayı defalarca gitti. Bu yapilanlarin dogru olmadiğini, terore silah vermeyin, teror yetistirmeyin denildi. Ama butun dunya kulak tikadi. 1984 'den beri PKK yi, DHKP-C yi ve daha sonrada FETÖ'yü bagrinızda beslediniz. Sizin bu düsmanca hareketleriniz karsısi da Turkiye gep pısırık jaldi. Bundan sonra sizi dinlemiyoruz. Kahrolun emi. Dünya savasimı ? Hodri meyda. Sizi tarih hićbir zaman affetmiyecek nazi bozuntuları.
  • Emekli48Emekli481 sa önce
    Az kaldı. Yakında kendi tankımızı kullanacağız. Bu davranışınız mühendislerimizin hırsını artırdı.
  • AliAli1 sa önce
    Sananee kancıkkk Almanya nerde kullanırsak kullanırız ypg pkk deaş kökünü kazana kadar hepiniz kusurunyaşasın.Allahım ordumuzun milletimiz koruyasın ya Rabbim. (AmiN)
  • H.ÖztürkH.Öztürk1 sa önce
    Aynısını BTR zırhlı personel taşıyıılar için de demişlerdi bir zamanlar. Yapabilecekleri hiçbir şey yok.
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