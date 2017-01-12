Almanya o ülkeyi sömürmek için gidiyor

Alman hükümeti bugün BM misyonunun bir parçası olarak Mali'ye konuşlandırılan birlik sayısını artırmaya karar verdi.

Almanya o ülkeyi sömürmek için gidiyor
Eklenme: 12 Ocak 2017, 09:20
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BM'nin Mali misyonu (MINUSMA olarak da bilinir) geçen yıl bölgedeki milislerce yapılan saldırılarda 30'dan fazla asker kaybetmişti.

Alman kabinesi bugün alınan kararla sınırdaki asker sayısını artırarak 650 ila 1000 kişilik birliklerin yerleştirilmesi kararı aldı.

Bölgeye yaralıların taşınması amacıyla dört adet savaş helikopteri de konuşlandırılacak.

Berlin'in, Mali'ye 1.000 asker gönderme kararı ile Almanya'nın en büyük yurtdışıaskeri varlığı Mali'de olacak. Bugüne kadarki en büyük konuşlandırması, şu anda 890 civarında Alman askerinin konuşlandırıldığı Afganistan idi.

Kabine ayrıca  kuzey Irak' ta görev yapan 150 Alman askerinin DEAŞ ile mücadele kapsamında eğitim görev süresini de Ocak 2018 'e kadar uzattı.

 
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