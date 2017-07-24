Almanya: Listeyi Türkiye'ye göndermiştik ama...

Spiegel online sitesinde yer alan habere göre içinde BASF ve Daimler gibi ünlü Alman firmalarının da bulunduğu 681 kişilik liste hafta sonu Türkiye tarafından geri çekildi. Haberde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bugün sabah Alman meslektaşı Thomas de Maieziere ile telefon görüşmesi yaptığı ve liste hakkında‚ ‘yanlış anlama' ifadesini kulakullandığı idida edildi. Süleyman Soylu’nun Aman firmaları hakkında hiçbir şekilde soruşturma olmadığını ilettiği belirtildi.

Spiegel Online sitesi Türkiye’nin listeyi geri çektiğini iddia ederken, sosyal medyada aslında böyle bir listenin söz konusu olmadığı Türkiye’nin sadece FETÖ destekcisi 140 firmayı Alman istihbaratına bildirdiği yönünde iddialar ortaay atıldı. Alman medyasının 'liste geri çekildi' haberleri ile 'Alman firmalarına soruşturma' başlatıldı şeklinde so günlerde yoğun olarak kullanılan yalan haberi telafi etmek istedikleri ileri sürüldü.

Öte yandan Yeni Şafak'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Alman mevkidaşı Thomas de Maiziere ile 40 dakika süren bir görüşme yaptı. Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği 'Alman şirketlerine soruşturma yok' ifadelerini muhatabıyla paylaştı.

INTERPOL ÜZERİNDEN İLETİŞİM HATASI

Görüşmede, FETÖ'yle iltisakı nedeniyle 140 Türk şirketiyle ilgili Türkiye'de yürütülen soruşturma kapsamında bu şirketlerin ihracat yaptığı tüm ülkelerden INTERPOL üzerinden standart bilgi talebinde bulunduluğu ifade edildi.

INTERPOL üzerinden diğer ülkeler gibi Almanya'ya da iletilen talepte bir iletişim problemi olduğunun tespit edildiği bildirildi. Bu kapsamda problemi oluşturan konunun INTERPOL üzerinden düzeltildiği bilgisi paylaşıldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerine soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin "Böyle bir şey asla ve asla yoktur, külliyen yalandır, kasıtlıdır. Bilerek ve kasten yapılmış bir haberdir. Dostluğumuzu ve ilişkilerimizi güçlendirerek bu yalan habere cevabımızı vereceğiz" demişti.