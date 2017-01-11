Almanya: Kuzey Irak'ta bulunan askerlerimizin...

Almanya, Kuzey Irak'ta DEAŞ terör örgütüne karşı Peşmergeleri eğitmek için gönderilen askerlerinin görev süresinin uzatılmasına karar verdi. Alman hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin'de yaptığı açıklamada, bakanlar kurulunun bugün, DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede Peşmergeleri eğitmek için Kuzey Irak'a gönderilen Alman askerlerin görev sürelerinin 31 Ocak 2018'e kadar uzatılmasına ilişkin tezkereyi kabul ettiğini söyledi.



Seibert, Kuzey Irak'a gönderilen Alman askerlerinin görev kapsamının ve Alman askerlerinin sayısının değişmeyeceğini belirterek, bölgeye gönderilecek Alman askerlerinin üst sınırının 150 olduğuna işaret etti. 2015'in başından beri Alman askerlerinin bu görevi yürüttüklerine vurgu yapan Seibert, bu iki yıl içinde DEAŞ'e karşı mücadelede Almanya'nın Iraklı güçleri eğitip teçhizat sağlanmasının etkili olunduğunun görüldüğünü aktardı.



'Eğitim Irak askerlerini de kapsayabilir'



Seibert, Alman askerlerinin görevinin ağırlıklı olarak Peşmergelerin eğitilmesi olduğuna dikkati çekerek, aynı zamanda ihtiyaç duyulduğunda eğitimin Irak askerlerini de kapsayabileceğini kaydetti. Steffen Seibert ayrıca bakanlar kurulunun, Mali'deki BM İstikrar Misyonu'nda (MİNUSMA) yer alan Alman askerlerin sayısının artırılmasına da onay verdiğini belirterek askerlerin üst sınırının 650'den bine çıkarılacağını ifade etti.



Her iki tezkere Federal Meclise gönderilecek ve bu ay içinde oylanıp kabul edilmesi durumunda yürürlüğe girecek.