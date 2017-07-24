Almanya kıvırmaya başladı: Türkiye önemli bir partner

Almanya Ekonomi Bakanlığı Sözcüsü Tanja Alemany, başkent Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, Gümrük Birliği konusunda Avrupalı partnerlerle ortak görüşmeler yaptıklarını belirtti.

''GÖRÜŞMELER SONUÇSUZ KALDI''

Gümrük Birliği’nin genişlemesinin şimdiki durumda anlamlı olup olmadığının tartışıldığını ifade eden Alemany, "AB kurumlarında Gümrük Birliği’nin yenilenmesine ilişkin görüşmeler şimdiye kadar sonuçsuz kaldı." dedi.

Toplantıya katılan Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer de Gümrük Birliği’nin yenilenmesine onay verilmesinin kendileri açısından şu an düşünülemediğini dile getirerek, bunu Almanya Başbakanı Angela Merkel’in AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’e aktardığını kaydetti.

AB'ye üye olmak isteyenlerin birliğin değerlerine katılması gerektiğini belirten Demmer, AB'ye üyeliğin koşullarının bu değerler olduğunu savundu. Demmer, gelecekte AB ile nasıl bir ilişki düşündüğünü Türkiye’nin kendisinin açıklığa kavuşturması gerektiğini ifade etti.

''TÜRKİYE ÖNEMLİ BİR PARTNER''

Türkiye ile yeni müzakere başlıklarının açılmasının gündemde olmadığını söyleyen Demmer, sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye’deki gelişmelere yönelik tüm eleştirilere rağmen bu ülke, AB Komisyonuna göre aday ülke olmaya devam ediyor. AB Komisyonunun gelecekte müzakerelerin askıya alınması koşullarının var olup olmadığı konusunu derinliğine ele alması önemli. AB Komisyonu Türkiye ile sürekli diyalogda.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve AB Bakanı Ömer Çelik’in yarın Brüksel’de temaslarda bulunacağını anımsatan Demmer, “Türkiye önemli bir partnerdir ve öyle kalacak. NATO üyesidir. Türkiye’nin Avrupa’ya ve Avrupa’nın Türkiye’ye tümüyle yüz çevirmesi ne Almanya’nın ne de Avrupa’nın çıkarınadır.” değerlendirmesinde bulundu.