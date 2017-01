Almanya kaynıyor

Münübe Yılmaz

Almanya’da mültecileri desteklemek amacıyla gerçekleştirilen gösteriyi aşırı sağcı LEGİDA isimli grup ile İslam karşıtı PEGİDA (Patriotic, Europans Against the İslamisation of Europe) grubu yürüyüş yaparak engellemek isteyince Alman polisi müdahale etmek zorunda kaldı. Almanya’nın en büyük şehirlerinden olan Leipzig’de mültecileri destekleyen bir grubun düzenlediği gösteride, Müslüman karısıtı LEGİDA grubu 2. kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere yürüyüş yapmak isteyince polis araya girerek iki karşıt görüş arasında ortaya çıkacak bir çatışmayı engelledi. LEGİDA marşlar ve bayraklar ile 2. kuruluş yıl dönümlerini kutlamak üzere yürüyüşe başladığında, mültecileri destekleyen göstericilerin yürüyüşe izin vermemesi üzerine, polis iki tarafın göstericilerini de coplayarak dağıttı. Gösteride bir çok kişinin de göz altına alındığı kaydedildi.