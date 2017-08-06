Almanya karıştı! Eski Cumhurbaşkanı Türk tekstil devinin

Bild am Sonntag gazetesi Christian Wulff'un nisan ayı sonundan beri hazır giyim firması Yargıcı'nın Almanya'daki kardeş şirketinde hukuk danışmanı olarak çalıştığını yazdı. Gazetenin haberinde, Christian Wulff'un eşi Bettina ile Yargıcı firmasının Hamburg'daki açılışına katıldığı belirtildi.

Yılda 236 bin euro emeklilik maaşı aldığı belirtilen Wulff’un iş ilişkisi Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Sol Partili siyasetçilerin tepkisini çekti.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner eski cumhurbaşkanının özel iş ilişkileri içine girmesini eleştirdi. Stegner, "Eski cumhurbaşkanları prensipte fahri görevler üstlenirler ve moda firmalarının hukuk danışmanı olmazlar” diye konuştu. Sosyal demokrat siyasetçi, söz konusu maaşın "eski devlet başkanlarının para kazanmak zorunda kalmamalarını” güvence altına almak için ödendiğini söyledi.

Meclise yasa teklifi sunulacak

Sol Parti Meclis Grubu Başkanı Sahra Wagenknecht de olaya ilişkin, "Bu kabul edilemez ve siyasete yönelik öfkeyi büyütür” yorumunu yaptı. Wagenknecht, "Wulff'un vergi mükelleflerinden yılda 236 bin euro alması, ancak özel gelirlerinin hesaptan düşülmemesi söz konusu olamaz” dedi. Eski cumhurbaşkanlarına sağlanan gelirlere ilişkin düzenlemeleri değiştirmek istediklerini belirten Wagenknecht, meclise konuyla ilgili yasa teklifi sunacaklarını belirtti.

Yargıcı firmasının müdürü Erik Schaap, şirketi Almanya'da başlamaya teşvik edenin Wulff olduğunu ifade etti. Schaap şirketin 2016 yılında piyasaya girmesinden beri Wulff'un firmaya hukuki olarak eşlik ettiğini söyledi.

Almanya eski Cumhurbaşkanı Wulff, konuyla ilgili olarak gazeteye bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Wulff Şubat 2012'de savcılığın hakkında rüşvet soruşturması açması üzerine cumhurbaşkanlığından istifa etmişti. 2014 yılında hakkındaki suçlamaların asılsız olduğu anlaşılan Wulff, beraat ettikten sonra Hamburg'da bir hukuk bürosu açmıştı.

(Deutsche Welle Türkçe)