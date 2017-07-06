Almanya karıştı! Endişeliyiz

Almanya'nın Hamburg kentinde yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi'ne karşı "Welcome to Hell" sloganıyla Fischmarkt Meydanı'nda toplanan göstericiler daha sonra yürüyüşe geçti.

Hamburg polisi, göstericilerin içinde yüzünü kapatan bine yakın kişinin bulunduğu gerekçesiyle yürüyüşü durdurdu.

Polisin hoparlörlerle yaptığı, yüzlerini açma çağrısına uymayan göstericiler polise maytap, taş, şişe ve çeşitli maddeler attı. Bunun üzerine polis, göstericilere tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.

Polis, gösteriye 12 bin kişinin katıldığını bildirdi.