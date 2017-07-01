Almanya, işgalci İsrail'e 3 denizaltı daha sattı!

Der Spiegel dergisinin haberine göre, Almanya Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail'de süregelen yolsuzluk tartışmalarına rağmen Tel Aviv'e 3 denizaltının satılmasına ilişkin anlaşmaya onay verdi.

3 DOLPHİN 1.5 MİLYAR DOLAR

Habere göre İsrail, anlaşma kapsamında Alman gemi üreticisi ThyssenKrupp'tan 1.5 milyar dolar değerinde 3 Dolphin denizaltısı daha satın alacak. Böylelikle, daha önce satın alınan ve yolsuzluk tartışmalarına sebep olan 1 denizaltıyla birlikte, Almanya ve İsrail arasında satılması onaylanan denizaltı sayısı 4'e yükselmiş oldu.

GEÇEN YIL NETANYAHU'YA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI AÇILMIŞTI

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında geçen yıl, 'Almanya'dan ülkesine almak istediği denizaltıları satan şirketle bağlantıları olduğu' iddiasıyla yolsuzluk soruşturması açılmıştı. İddiaları kesin bir dille reddeden Netanyahu hakkında soruşturma açılmış ve bu sebeple ifade vermişti.

KANITLANIRSA ANLAŞMALAR İPTAL EDİLECEK

Geçen Nisan ayında israil, iddiaların kanıtlanması durumunda anlaşmaların Almanya tarafından iptal edilebileceğine ilişkin anlaşmaya imza atmıştı.

İsrail, 1998'den bu yana Almanya'dan uzun menzilli füze atabilme özelliğine sahip Dolphin marka 5 denizaltı aldı. İsrail, son olarak Alman yapımı ve nükleer başlıklı füze taşıyabilme özelliğine sahip Tanin marka denizaltıyı 2014 yılında filosuna katmıştı. Almanya'dan satın alınan 6. denizaltının yapım aşamasında olduğu biliniyor.

Netanyahu'nun yolsuzluk yaptığının kesinleşmesi durumunda görevinden istifa etmesi gerektiği belirtiliyor.