"Almanya ile savaştayız, Türkiye direnç gösteriyor!"

İşte o yazı:

Bu gerginlik eninde sonunda Avrupa'yı değiştirir!

Merkel G-20'de Türkiye'nin katkılarına teşekkür ettikten sonra ne dedi, hatırlatayım...

"Gözaltılar ve İncirlik konusunda görüş ayrılıklarımız sürüyor."

Bu ifade aslında çok sert bir gerçeği gizliyor.

Almanya 15 Temmuz'un değerlendirilmesi ve PKK / HDP konularında Türkiye'yi anlamaya niyetli değil.

Öyle diplomatik çerçevede ele alınacak bir "görüş ayrılığı" falan yok!

Çok ciddi, aşırı gergin ve "derin" bir kavga var.

Almanya bu kavganın üzerini örtmek ve saman altından su yürütmek istiyor fakat Erdoğan her seferinde oyunu bozup kavgayı dünyanın gözünün önüne seriyor.

***

Bakıp da "ne oluyor yahu?" diyen gözler İncirlik'i görsün isteniyor.

O işin vitrini.

Ama vitrinden içeri girince etraf karanlık!

Malum, Almanya uzun yıllar boyunca Türkiye'deki marjinal siyasi akımlar üzerinde etkin bir ülke oldu.

Üstüne üstlük...

Son yıllarda HDP'nin bir Alman "uzantısı" olduğunu düşündürtecek gelişmeler yaşandı.

HDP'yi geçtim, doğrudan PKK bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklu Alman vatandaşları bulunuyor.

Mesele elbette bundan ibaret değil.

Bazı Batılı terör uzmanlarına göre...

Merkel yönetimi 15 Temmuz'un alçak darbecilerini koruyup kollamayı resmi politikaya dönüştürmüş durumda...

Hatta darbecileri geri vermemek konusunda borç batağındaki Yunanistan'ı "hizaya sokan" ülkenin Almanya olduğu söyleniyor.

Peki Türkiye ne yapıyor?

Hiç şüpheniz olmasın...

Daha önce yakın siyasi tarihimizde örneği görülmemiş bir direnç gösteriyor.

Almanya, Türkiye'nin kendisiyle bu kadar üst perdeden konuşmasına alışık değil.

Zorlanıyor.

G-20'de de böyle oldu.

***

Dünya hareketli...

ABD, Rusya, İngiltere derken...

Türkiye ile Almanya arasındaki gerginlik gözden kaçmasın istedim.

Kendimizi de aldatmayalım...

Kılıçdaroğlu ve tayfası iktidara gelmeyeceğine ve Yeni Türkiye geri adım atmayacağına göre...

Bu gerginlik bir süre daha gidecektir.

Şimdi Almanya 1930'lardan ortaklarını;

Hollanda'yı, Avusturya'yı sahaya itiyor ama nafile.

Gerginlik bittiğinde Avrupa da değişmiş olacak. (Unutmamalı, bu noktada Türkiye uluslararası planda yalnız değil!.)

Kayıt düşmüş olayım.