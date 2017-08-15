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Almanya ile İsviçre arasında 'savaş' patlak verdi!

Almanya ile İsviçre arasında casusluk savaşı patlak verdi. Alman Federal Savcılığı İsviçre gizli servisi müsteşar yardımcısı hakkında soruşturma açtı.

15 Ağustos 2017 Salı 19:09
Almanya ile İsviçre arasında 'savaş' patlak verdi!

Almanya daha önce vergi ödememek için paralarını İsviçre bankalarına kaçıran ünlülerin listesini içeren CD’leri satın almıştı. Bu sayede başta Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, feminist yazar Alice Schwarzer gibi bir çok ünlünün banka sırları ortaya çıkmıştı.

Almanya ve İsviçre daha bu yılın başında "No Spy" (Dinleme Yok) sözleşmesi imzaladı. Anlaşma iki ülkenin birbiri hakkında casusluk yapmayacağını güvence altına alıyor. Ancak İsviçre’nin banka sırlarının satın alınmasında parmağı olan Alman mali polislerinin listesini tamamlamak için ülkede casusluk çalışması yürüttüğü ileri sürüldü.

ALMANYA'DA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Almanya Federal Savcılığı, İsviçre gizli servisi NDB’nin üç elemanı hakkında Almanya’ya karşı casusluk yaptıkları şüphesiyle soruşturma başlattı. Bild Gazetesi’nin haberine göre soruşturma açılanlar arasında NDB başkan yardımcısı Paul Zinniker de bulunuyor.

OLAĞANÜSTÜ DURUM

Savcılığın girişimi, iki ülke arasındaki ilişkileri gerdi. İki ülke arasında istihbarat ve güvenlik alanında sıkı bir işbirliği bulunuyor. Dost bir istihbarat servisine karşı soruşturma açılması olağanüstü bir durum olarak görülüyor. 

Frankfurt’ta gözaltına alınan Daniel M. adlı ajanın casusluk çalışması yaptığını itiraf ettiği ileri sürüldü. Daniel M.’nin Kuzey Ren Vestfalya Maliyesi içine bir kişiyi yerleştirerek, burada görevli mali müşavirlerin listesini hazırladıkları belirtildi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 19:09
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