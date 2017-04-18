Almanya hazmedemedi

Almanya’daki ana akım medya, referandumdan sonraki yayınlarında mızrağın ucunu “Almanya Türklerine” çevirdi.

Alman Bild gazetesi, internet sitesinde de sürdürdüğü tepkili değerlendirmelerinde bu ülkede yaşayan ve Erdoğan’ın tartışmalı zaferine destek veren Türk seçmenleri “despot yanlılığı” ile suçladı.

Referandum sonucunu hazmedemeyen Alman medyası, Türk seçmenlerin Almanya’daki demokrasinin nimetlerinden yararlandığını, ama Türkiye’de rahatça “bir despot için oy kullandığını”öne düren hadsiz ifadeler kullandı.

Hazımsız gazete, manşetten “Alman Türkler Erdoğan’ın zaferine yardımcı oldu” diye yazdı.

Paskalya tatili nedeniyle bugün ilk kez yeniden yayımlanan tüm Alman gazetelerinin manşetlerinde, Türkiye'deki referandum yer aldı. Medyada, özellikle Almanya’da yaşayan Türkiye kökenli toplumun “Erdoğan destekçiliği” ağır suçlamalara konu oldu. Seçmen eğilimlerinin, Türkiye’dekinden çok daha sağda ve Erdoğan destekçisi bir görüntü verdiğini hatırlatan medyadaki ana eğilime göre, bu gelişme Almanya’daki toplumsal barışı tehlikeye düşürdüğü iddia edildi.