Almanya, Fransa ve İtalya'dan flaş karar

Münübe Yılmaz

Libya'dan Avrupa'ya gelen göçmenlerin sayısının artarak devam etmesinden çekinen Almanya, Fransa ve İtalya, Avrupa Birliği'nin içerisinde bulunduğu göçmen krizini konuşmak üzere acil toplanmaya karar verdi. Geçen hafta 12 bin mültecinin, Libya'dan İtalya'ya deniz yoluyla gelmesiyle beraber açıklama yapan AB yetkilileri, Libya ve Avrupa arasındaki deniz yolunun artık Avrupa'ya geçiş için bir köprü olarak görüldüğünü belirterek, göçmen krizini çözüme ulaştırmak için acil bir görüşmenin yapılması gerektiğini ifade ettiler. Yapılan açıklamada, gelen göçmenlerin kullandığı limanların kapatılıp, gelen botların geri gönderilmesinin düşünüldüğü vurgulandı. Bağımsız milletvekili olan ve aynı zamanda AB Parlamento Üyesi İngiliz politikacı Steven Woolfe, "Bu yılın ilk yarısına kadar İtalya'ya gelen göçmen sayısı 60 bin 228 civarında. Biz bu göçmenler için ciddi bir önlem almazsak, bir sonrakileri de Avrupa'ya geçiş için teşvik etmiş oluruz" dedi. Woolfe, Sicilya ve Calabria gibi limanlarda İtalya bayrağı taşımayan botları durdurmanın muhtemel bir önlem olabileceğini söylerken, UKİP'ten Ms Collins de, İtalya'nın çok sayıda yasal olmayan göçmeni aldıktan sonra uyanarak, AB'nin korkunç göçmen politikasını durdurmak için adım atacağını dile getirdi.