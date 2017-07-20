Almanya felaketi yaşadı! Sokaklarda yüzdüler
Almanya'nın Köln kentinde etkili olan sağanak yağış, metroların sular altında kalmasına sebep oldu. Nehre dönen sokaklarda yüzen bir Alman ise dikkat çekti.20 Temmuz 2017 Perşembe 09:46
Almanya'nın Köln kentinde sağanak yağmur ve fırtına hayatı felç etti. Yağışlara hazırlıksız yakalanan Almanlar, sel sularının arasında adeta hayatta kalma mücadelesi verdi.
METRODA SU BASKINI
Metro istasyonlarındaki su baskınları nedeniyle kentteki ulaşım da tamamen durdu. Hayatın tamamen durma noktasına geldiği kentte, yetkililer vatandaşlara uyarılarda bulundu.
TEHLİKE BİTMEDİ
Evlerden çıkılmamasını isteyen Alman yetkililer, önümüzdeki günlerde yağışların yeniden etkili olabileceğini belirtti.