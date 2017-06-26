Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya: Erdoğan'ın korumalarını gözaltına alırız!

Terör örgütü militanlarının kol gezdiği Almanya'da Emniyet Müdürü Meyer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumalarının göstericilere müdahale etmeleri durumunda gözaltına alnabileceklerini açıkladı.

26 Haziran 2017 Pazartesi 23:03
Almanya: Erdoğan'ın korumalarını gözaltına alırız!

7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde Alman güvenlik yetkililerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarına yönelik bir açıklama daha geldi. Federal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Alman hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da kavgaya karışan korumalarının G20 Zirvesi'ne gelmeyeceklerinden emin olduğunu açıkladı. Schäfer Almanya’dan bu konuda Ankara’ya yapılan çağrılara, Türk tarafının “sağduyulu bir tavırla” karşılık verdiğini ifade etti.

Dün Alman basınında çıkan ve Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatların kaynak gösterildiği haberlerde, bakanlığın Türk tarafına Erdoğan'ın Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında protestocularla kavgaya girişen korumalarını getirmemesi yönünde mesaj verildiği belirtilmişti. Mesajda, ABD tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan korumaların Almanya’ya girişine izin verilmeyeceği belirtilirken, Washington’da yaşanan olayların benzerinin Hamburg’da da yaşanmasına müsaade edilmeyeceği ve böyle bir durumda Alman polisinin devreye gireceği de aktarıldı.

"GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE EDİLİRSE GÖZALTINA ALINIRLAR!"

Konuyla ilgili açıklama yapan Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, zirve boyunca yetkinin tamamen Hamburg polisinde olduğunu ve yabancı devlet adamlarının korumalarının sadece acil durumda devreye girebileceğini söyledi. Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, korumaların kavgaya karışmaları ve göstericilere müdahale etmeleri durumunda gözaltı dahil tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanının Washington ziyareti sırasında Türkiye büyükelçiliği konutu önünde PKK yanlısı militanlarla, Erdoğan’ın korumaları arasında çıkan arbedeye karışan iki Türk tutuklanmış, 12 koruma hakkında da tutuklama kararı çıkmıştı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 23:03
  1. Ralf Martin Meyer
  2. Federal Dışişleri Bakanlığı
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  4. G20 Zirvesi
  5. Andy Grote
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmetçik 'girilemez' denilen yerde dev Türk bayrağı açtı
    1. Mehmetçik 'girilemez' denilen yerde..
    2. HDP'den Kılıçdaroğlu mesajı: Yakında..
    3. ABD'nin deli başkanı "Bize zarar..
    4. Atina'da isyan ateşi tavan yaptı!..
    5. Avrupa devinde fakirleşme oranı yüzde..
    6. PKK'nın 'Susa Cami Katliamı'nda..
    7. Antalya'da süpermarkette bıçaklı soygun!
    8. Zonguldak'ta iki otomobil kafa kafaya..
    9. ABD Anayasa Mahkemesi Trump'ı..
    10. Rusya ve Finlandiya ortak sınır..
    11. 162 Boko Haram mensubu öldürüldü
    12. Psikopat ressam Salvador Dali’nin..
    13. Lavrov'dan Tillerson'a çağrı
    14. "Siyaset yol yürürken iz bırakmaktır"
    15. Atina'da işçiler İçişleri Bakanlığı'na..
    16. Donald Trump'tan 'vize yasağı'..
    17. 2 genci akut kayalıklar arasından..
    18. Şehidin kızından yürek burkan soru:..
    19. 18 yaşında 63 suçtan aranıyordu
    20. Kartal Belediye Başkanı Öz’den sözde..
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Abdullah Gül'den bayram mesajı!
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Yunanistan'ın ağzının suyu aktı! Türkiye zayıflar deyip...
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Tokyo'da Türk kebapçılara şok gözaltı!
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…