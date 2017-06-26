Almanya: Erdoğan'ın korumalarını gözaltına alırız!

7-8 Temmuz tarihlerinde Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G20 Zirvesi öncesinde Alman güvenlik yetkililerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumalarına yönelik bir açıklama daha geldi. Federal Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer, Alman hükümetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da kavgaya karışan korumalarının G20 Zirvesi'ne gelmeyeceklerinden emin olduğunu açıkladı. Schäfer Almanya’dan bu konuda Ankara’ya yapılan çağrılara, Türk tarafının “sağduyulu bir tavırla” karşılık verdiğini ifade etti.



Dün Alman basınında çıkan ve Federal Dışişleri Bakanlığı’ndan diplomatların kaynak gösterildiği haberlerde, bakanlığın Türk tarafına Erdoğan'ın Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında protestocularla kavgaya girişen korumalarını getirmemesi yönünde mesaj verildiği belirtilmişti. Mesajda, ABD tarafından haklarında yakalama kararı çıkarılan korumaların Almanya’ya girişine izin verilmeyeceği belirtilirken, Washington’da yaşanan olayların benzerinin Hamburg’da da yaşanmasına müsaade edilmeyeceği ve böyle bir durumda Alman polisinin devreye gireceği de aktarıldı.

"GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE EDİLİRSE GÖZALTINA ALINIRLAR!"



Konuyla ilgili açıklama yapan Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, zirve boyunca yetkinin tamamen Hamburg polisinde olduğunu ve yabancı devlet adamlarının korumalarının sadece acil durumda devreye girebileceğini söyledi. Hamburg Emniyet Müdürü Ralf Martin Meyer, korumaların kavgaya karışmaları ve göstericilere müdahale etmeleri durumunda gözaltı dahil tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanının Washington ziyareti sırasında Türkiye büyükelçiliği konutu önünde PKK yanlısı militanlarla, Erdoğan’ın korumaları arasında çıkan arbedeye karışan iki Türk tutuklanmış, 12 koruma hakkında da tutuklama kararı çıkmıştı.