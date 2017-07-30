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Almanya Büyükelçiliği tadilatı yaptırdı, parasını ödemedi

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği'nin tuvalet ve banyo tadilatını yapan bir inşaat firması, iş bitiminin ardından ödenmesi gereken 119 bin TL’yi ödemeyen büyükelçiliğe icra takibi başlattı.

30 Temmuz 2017 Pazar 14:24
Almanya Büyükelçiliği tadilatı yaptırdı, parasını ödemedi

Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği ile bir inşaat firması arasında yaşanan olay iddialara göre şu şekilde gelişti. Türkiye’de faaliyet gösteren bir inşaat firması, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği binasının A ve B bloklarının tuvalet ve banyolarının tadilatı için Büyükelçilik ile anlaştı. 2015 yılında imzalanan sözleşmenin ardından tadilat işlemlerine başlayan firma, 2016 yılının başlarında tadilat işlemlerini tamamladı. Tadilat esnasında sürekli Büyükelçilik yetkilileri ile istişareler içinde olan firma, Büyükelçiliğin tüm taleplerini ve değiştirme isteklerini dikkate aldı. Tadilat esnasında ufak ufak ödemeler yapan Büyükelçilik, geriye kalan 119 bin TL’yi ödemedi. Büyükelçilikten, “Yapılan iş uygunluk testinden geçmediği için ödeme yapamıyoruz” yanıtı alan firma, iş bitiminde kesilen faturayı tebliğ etmesine rağmen yanıt alamayınca çareyi Ankara 7. İcra Müdürlüğüne başvurarak icra takibi başlatmakta buldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan firmanın avukatı Tuğba Gürsoy, sözleşmeye göre iş bitiminin ardından Büyükelçiliğe fatura kesildiğini, fatura tebliğ edilmesine ve iade süresi geçmesine rağmen ödeme yapılmadığını öne sürdü. Gürsoy, Büyükelçilikle yaşanan sorunların çözümü noktasında muhatap bulamadıklarını belirterek, Ankara 7. İcra Müdürlüğüne başvurarak icra takibi başlattıklarını söyledi. Almanya Büyükelçiliğinin başka bir ülke sıfatında bulunduğu için tebligat işlemlerinin uluslararası tebligat usullerine göre yürütüldüğünü anlatan Gürsoy, tebligatın öncelikle Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Dairesine gönderildiğini kaydetti. Adalet Bakanlığının ardından tebligatın tercümesi ile birlikte incelenmesi için Dışişleri Bakanlığına gönderileceğini dile getiren Gürsoy, “Uygun bulunduğu takdirde Büyükelçiliğe gönderiliyor. Bir tebligatın Büyükelçiliğe ulaşıp ulaşmadığını bilmiyoruz. Bu tür bürokratik işlemler nedeniyle firma mağdur durumda” dedi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 14:24
  1. Türkiye
  2. Almanya
  3. Ankara
  4. Dışişleri Bakanlığı
  5. Adalet Bakanlığı
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