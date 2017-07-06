Almanya: ABD'nin, Avrupa ile ticaret savaşı başlatması kaygılandırıcı

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yarın Hamburg kentinde başlayacak olan G20 toplantısından önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Avrupa ile bir ticaret savaşı başlatmasından kaygılandığını söyledi.

Deutschlandfunk radyosuna bugün konuşan Gabriel, "ABD'nin Avrupa ile bir ticaret savaşı başlatabileceği yönünde büyük kaygı uyandıran bazı şeyler var" dedi ancak daha fazla açıklama yapmadı. Gabriel, hükümetinin, ABD ve Almanya'nın birlikte hareket edebilecekleri bir zeminin diyalog yoluyla sağlanması için çaba göstermeye devam edeceğini belirtti.

Körfez bölgesine yaptığı geziden yeni dönen Gabriel, Katar krizinde askeri bir tırmanma riski bulunmadığını ve bazı ilerlemeler yaşandığını söyledi.