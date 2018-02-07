Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya: Birlikte üzerinde çalışarak...

Almanya Başbakanı Merkel, "Birlikte üzerinde çalışarak ortaya çıkardığımız koalisyon protokolü ülkemizin ihtiyaç duyduğu iyi ve istikrarlı bir hükümetin temeli olabilir." dedi

07 Şubat 2018 Çarşamba 20:33
Almanya: Birlikte üzerinde çalışarak...

Almanya Başkanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile hazırladıkları koalisyon protokolünün iyi ve istikrarlı bir hükümetin temeli olabileceğini söyledi.

Merkel, CDU Genel Merkezi'nde Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz ile düzenlediği basın toplantısında, koalisyon sözleşmesinin 3 parti tarafından parafe edilmesine kadar uzun bir yolun gidildiğini belirtti.

Yoğun müzakerelerin yapıldığını ifade eden Merkel, "Ancak buna değdi." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın, istikrarlı bir hükümetin kurulmasına ve insanların önemli ihtiyaçlarına cevap verilmesine dönük talepleri olduğunu belirten Merkel, "Birlikte üzerinde çalışarak ortaya çıkardığımız koalisyon protokolü ülkemizin ihtiyaç duyduğu iyi ve istikrarlı bir hükümetin temeli olabilir." ifadesini kullandı.

Merkel, dünyanın da kendilerinden bunu beklediğini kaydetti.

"ALMANYA'DAKİ İNSANLARIN YAŞAMINI İYİLEŞTİRECEK"

Koalisyon protokolünü, çalışma planı olarak niteleyen Merkel, çalışma planının Almanya’daki insanların yaşamını iyileştireceğini savundu.

Merkel, koalisyon protokolünün onaylanması için partisinin de kurultay düzenleyeceğini bildirdi.

 

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 20:33
  1. Birleşmiş Milletler
  2. Merkel
  3. Koalisyon protokolü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran’dan kritik Türkiye mesajı… ‘Hazırız’
    1. İran’dan kritik Türkiye mesajı…..
    2. AK Partili isim trafik kazası geçirdi…..
    3. Doğan Medya, Sam Amca’sını kurtarmaya..
    4. Binbir surat yakalandı
    5. İran’da halk umudunu kaybediyor…..
    6. Son dakika... Kilis’ten acı haber…..
    7. Ekonomi Bakanı Zeybekci: Gümrük..
    8. PKK'ya katılan İngiliz terörden..
    9. Trabzonspor'da taraftara destek mesajı
    10. Başbakan Yıldırım Diyarbakır’da
    11. 14 terörist mağarası ve barınak imha..
    12. Konya'nın Karapınar ilçesinde yeni..
    13. Bakan Ömer Çelik’ten Fransa Dışişleri..
    14. Elâzığ’da seyir halindeki otomobil yandı
    15. FETÖ'nün il imamı tutuklandı
    16. Yurtlarda büyüyen gençlere kadro müjdesi
    17. Ağrı’da TIR minibüsü biçti: 1 yaralı
    18. Dolmabahçe-Levazım Tüneli'nde..
    19. Çukurca'da minibüs devrildi: 11 kişi..
    20. Skandal iddia sonrası Suudi..
    Ahlaksız Papa! Her şeyi biliyormuş
    Ahlaksız Papa! Her şeyi biliyormuş
    'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine jet cevap
    'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine jet cevap
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Suudi Arabistan'dan flaş 'Türkiye' açıklaması
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Pentagon'dan Zeytin Dalı açıklaması: Türkiye Münbiç'e girerse...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...
    Zaman muhabiri açıkladı: Gülen ile görüşmemde ona dedim ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.02.2018
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Terör örgütü PKK'dan kimyasal saldırı!
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...
    Afrin'den son dakika! Uydudan görüldü ve...