Almanya: Birlikte üzerinde çalışarak...

Almanya Başkanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile hazırladıkları koalisyon protokolünün iyi ve istikrarlı bir hükümetin temeli olabileceğini söyledi.

Merkel, CDU Genel Merkezi'nde Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz ile düzenlediği basın toplantısında, koalisyon sözleşmesinin 3 parti tarafından parafe edilmesine kadar uzun bir yolun gidildiğini belirtti.

Yoğun müzakerelerin yapıldığını ifade eden Merkel, "Ancak buna değdi." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın, istikrarlı bir hükümetin kurulmasına ve insanların önemli ihtiyaçlarına cevap verilmesine dönük talepleri olduğunu belirten Merkel, "Birlikte üzerinde çalışarak ortaya çıkardığımız koalisyon protokolü ülkemizin ihtiyaç duyduğu iyi ve istikrarlı bir hükümetin temeli olabilir." ifadesini kullandı.

Merkel, dünyanın da kendilerinden bunu beklediğini kaydetti.

"ALMANYA'DAKİ İNSANLARIN YAŞAMINI İYİLEŞTİRECEK"

Koalisyon protokolünü, çalışma planı olarak niteleyen Merkel, çalışma planının Almanya’daki insanların yaşamını iyileştireceğini savundu.

Merkel, koalisyon protokolünün onaylanması için partisinin de kurultay düzenleyeceğini bildirdi.