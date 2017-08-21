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Almanya Başbakanı Merkel’den Türk seçmenlere çağrı! Onur duyarız

Merkel, Alman televizyon kanalı RTL’de katıldığı programda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’daki Türkiye kökenli seçmenlere seçim çağrısı yapmasına değindi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:24
Almanya Başbakanı Merkel’den Türk seçmenlere çağrı! Onur duyarız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller’e oy vermemesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Angela Merkel, "Tamamen imkansız" karşılığını verdi.

"BÜYÜK ONUR DUYARIZ"

Türkiye kökenli Alman vatandaşlarına seslenen Merkel, "Onları özgür bir ülkede oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Bundan onur duyarız" diye konuştu

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:24
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