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Almanya Başbakanı Merkel: Acilen tavizler vermemiz lazım!

Almanya Başbakanı Merkel, koalisyon görüşmelerinde uzlaşma çağrısında bulunarak, "Her birimizin acılı tavizler vermesi lazım" ifadelerini söyledi.

06 Şubat 2018 Salı 17:31
Almanya Başbakanı Merkel: Acilen tavizler vermemiz lazım!

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel BaşkanıAngela Merkel, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında hükümeti kurma hedefiyle yapılan koalisyon görüşmelerinde uzlaşma çağrısında bulundu.

Merkel, bugün başkent Berlin'de olacak müzakereler öncesinde yaptığı açıklamada, gelecekte de refah ve güven içinde yaşamak için güvenilir bir hükümetin koşullarının oluşturulması gerektiğini ifade etti.

CDU/CSU ve SPD'nin görüşmelerde ayrıntılı bir koalisyon sözleşmesinin yanı sıra önemli noktalara odaklanmaları gerektiğini vurgulayan Merkel, "Her birimizin acılı tavizler vermesi lazım. Nihayetinde yararların dezavantajları aştığından emin olursam ben buna hazırım." dedi.

Borsalardaki gelişmelere de işaret eden Merkel, kaygı veren dönemlerin yaşandığı kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 17:31
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