Almanya, askerlerini Suriye'ye göndermeye hazır!

Die Welt gazetesine konuşan Von der Leyen, "Suriye halkı BM tarafından korunmalı. BM misyonuna, Almanya da dahil olmak üzere Avrupa'nın katılımı gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Von der leyen'e göre, Suriye'ye BM barış gücü gönderilmesi ancak Rusya ve ABD'nin bu ülkedeki çatışmaların sona erdirmesi ve siyasal çözüm sağlaması ardından gündeme gelebilir.

Öte yandan Von der Leyen, Bundeswehr yani Alman Ordusu'nun barış gücü kapsamında askerini Suriye'ye göndermeye hazır olması gerektiğini ifade etti.