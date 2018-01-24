Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanya 'Afrin Operasyonu'ndan rahatsız: 'Tankları kullanmayın'

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Alman tanklarının da kullanılması ülkede büyük rahatsızlığa neden oldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 20:22
Almanya 'Afrin Operasyonu'ndan rahatsız: 'Tankları kullanmayın'

Türk Silahlı Kuvvetleri, 5. gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör örgütü YPG'ye ağır darbeler vurdu.

Örgütün iyice köşeye sıkışmasıyla beraber, Afrin'deki teröristbaşları bölgeden kaçmaya başladı.

ALMANLAR TERÖRİSTLERİN YANINDA

Mehmetçik'e karşı direnemeyen teröristlere Almanya'dan yardım eli uzandı.

Alman Haber Ajansı'nda çıkan haberde; harekâtta kullanılan tanklara dikkat çekildi.

"TANKLARI KULLANMAYIN"

Türkiye'nin rahatlıkla Alman tanklarını kullandığını ve örgütün tanklara karşı koyamadığını belirten Michael Fischer, NATO ittifaklığı kapsamında Türkiye'ye 391 "Leopard 1" tankının gönderildiğini söyledi.

Fischer, "Silahlanma yardımı, ülke savunmasında, yani NATO İttifak bölgesinin de savunması kapsamında kullanılmak maksadıyla yapıldı. Bu o zamanlar yazılı bir madde ile tespit edilmişti. Türk ordusunun, tankları Suriye'de bir harekât için kullanılması, bu madde ile yasaklanmıştı." ifadelerini kullanarak tankların YPG'ye karşı kullanılmamasını istedi.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 20:22
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahçeli'den afrin tweeti
    1. Bahçeli'den afrin tweeti
    2. İBB evsiz vatandaşları misafir ediyor
    3. Almanya 'Afrin Operasyonu'ndan..
    4. Samsung batarya ömrünü uzatmanın..
    5. Süzme yoğurt, normal yoğurttan daha..
    6. Borsa İstanbul'da tüm zamanlar en..
    7. 'Şehit olan 2 askerimizin naaşına..
    8. Merkel Trump'ı hedef aldı
    9. 'Zeytin Dalı'na dil uzatan HDP'liler..
    10. “Kudüs, İslam medeniyetinin en önemli..
    11. Sadakataşı’ndan Suriye’ye1milyon..
    12. Galatasaray'da flaş gelişme
    13. Kale üniversite binası yeni döneme..
    14. Başkan Çelik’ten Pazarcılara müjdeli..
    15. Fırat Üniversitesi, Barışı tesis etmek..
    16. Ümraniye YEDAM’ın açılması için..
    17. Başkanlar Meram’da buluştu
    18. Savaşın çocukları ekmekyerine önce..
    19. Güvenlik kameralarını devre dışı..
    20. Bahçeli: Kızıl Elma pazardaki elma...
    PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
    PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...