Almanya 'Afrin Operasyonu'ndan rahatsız: 'Tankları kullanmayın'

Türk Silahlı Kuvvetleri, 5. gününe giren Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında terör örgütü YPG'ye ağır darbeler vurdu.

Örgütün iyice köşeye sıkışmasıyla beraber, Afrin'deki teröristbaşları bölgeden kaçmaya başladı.

ALMANLAR TERÖRİSTLERİN YANINDA

Mehmetçik'e karşı direnemeyen teröristlere Almanya'dan yardım eli uzandı.

Alman Haber Ajansı'nda çıkan haberde; harekâtta kullanılan tanklara dikkat çekildi.

"TANKLARI KULLANMAYIN"

Türkiye'nin rahatlıkla Alman tanklarını kullandığını ve örgütün tanklara karşı koyamadığını belirten Michael Fischer, NATO ittifaklığı kapsamında Türkiye'ye 391 "Leopard 1" tankının gönderildiğini söyledi.

Fischer, "Silahlanma yardımı, ülke savunmasında, yani NATO İttifak bölgesinin de savunması kapsamında kullanılmak maksadıyla yapıldı. Bu o zamanlar yazılı bir madde ile tespit edilmişti. Türk ordusunun, tankları Suriye'de bir harekât için kullanılması, bu madde ile yasaklanmıştı." ifadelerini kullanarak tankların YPG'ye karşı kullanılmamasını istedi.