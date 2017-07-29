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Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, ABD yaptırımlarının Avrupalı şirketlere karşı ülke dışında herhangi bir şekilde kullanılmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:29
Almanya ABD'ye rest çekti: Kabul etmiyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, 'Yaptırım politikaları, ulusal ihracat çıkarlarını ve yerel enerji sektörünü teşvik etmek için elverişli ve uygun bir araç değildir.' ifadelerini kullandı.

Gabriel, yaptığı yazılı açıklamayla, ABD Temsilciler Meclisi ve Senato'nun Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar getiren ve uygulanan yaptırımları kaldırma konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın yetkilerini Kongre'nin onayına tabi kılan yasa paketini onaylamasını değerlendirdi.

Almanya'nın "Rusya politikalarını yakından ve karşılıklı güven ruhuyla koordine etme" teklifinin hala geçerli olduğunu belirten Bakan Gabriel, "Kongre'nin, daha başka önlemlerin alınmasından önce istişarelerin ABD'nin Avrupalı ortaklarıyla yapılması gerektiğini açıkça belirtmesi iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin, ABD yönetimiyle bir süredir iyi bir diyalog kurduğunu ve ortak eylemi savunmaya devam edeceğini dile getiren Sigmar Gabriel, "Burada hangi faktörlerin etkili olduğunu unutmamalıyız. Biz Ukrayna'nın doğusundaki çatışmayı çözmek istiyoruz. Aramızda Moskova'ya siyasi baskı uygulanması gerektiği yönünde bir fikir birliği var. Bu bizim Avrupa olarak uyguladığımız yaptırımların nedeni ve göstergesidir, ne eksik ne fazla." ifadelerini kullandı.

Gabriel, Rusya'nın adım atması ve nihayetinde Minsk anlaşmalarının uygulanması konusunda ilerleme kaydedilmesi durumunda, bu yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasının da düşünülebileceğini belirtti.

ABD yaptırımlarının, Avrupalı şirketlere karşı ülke dışında herhangi bir şekilde kullanılmasını kabul etmeyeceklerini vurgulayan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, "Başkan Trump, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD yönetimi de bunu biliyor. Yaptırım politikaları, ulusal ihracat çıkarlarını ve yerel enerji sektörünü teşvik etmek için elverişli ve uygun bir araç değildir." açıklamasında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisinde 3'e karşı 419 oyla kabul edilen "Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele" başlıklı yasa tasarısı, Senato'da da 2'ye karşı 97 senatörün oyuyla kabul edilmişti.

Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar öngören yasaya göre, Trump yönetiminin mevcut yaptırımları hafifletmeden veya kaldırmadan önce Kongre onayını alması gerekecek.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:29
  1. ABD
  2. Almanya
  3. İran
  4. Kuzey Kore
  5. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel
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