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"Almanya, ABD'de casusluk yapıyor!"

Alman Spiegel dergisi, Amerikan hükümetinin, yıllardırAlmanya'nın ABD'de casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasını doğruladı.

23 Haziran 2017 Cuma 12:23
"Almanya, ABD'de casusluk yapıyor!"

Münübe Yılmaz

Alman Spiegel dergisi, Amerikan hükümetinin yıllardır casuslukla suçladığı Alman istihbaratının, Amerika'daki elektronik gözetimini doğruladı. ABD'nin 2013 yılındaki casusluk suçlamalarından sonra, Amerika'dan bir açıklama beklediğini belirten Almanya Başbakanı Angela Merkel, " Dostlar arasında casuslul olamaz" açıklamasında bulunmuştu. Spiegel dergisinin Perşembe günü yaptığı yayında, Alman BND istihbaratının 1998 ile 2006 yılları arasında elektronik ortamda bir gözetlemede bulunduğuna yer verildi. Spiegel, Alman istihbaratının, Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı, ve Hazine Bakanlığı'ndaki bilgisayar, telefon ve fax makinelerinin takip ettiğini iddia ederken, ABD ordusu ve Nasa gibi kurumların da gözetlendiğini belirtti. Spiegel'e göre, Alman istihbaratının casusluk faaliyetlerine devam ettiği, 4000 kurumdan oluşan hedeflerinin arasında devlet kurumları, yabancı konsoslosluklar, uluslararası organizasyonlar, ABD hava kuvvetleri ve Savunma Bakanlığı da bulunuyor.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 2 sa önce
    Türkiye ' de,Yapıyor mudur? Kesin. Yapıyor.
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