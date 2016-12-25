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Almanya: 5 Bin çadır yolluyoruz

Almanya Dışişleri Bakanı, Halep'ten kurtarılan siviller için 5 bin çadır sağlanacağını duyurdu.

Almanya: 5 Bin çadır yolluyoruz
Eklenme: 25 Aralık 2016, 19:49
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Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier, Berlin'de yaptığı açıklamada, Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Halep'le ilgili görüştüğünü ve Suriye'nin kuzeyindeki savaş mağdurları için Almanya adına yardım taahhüdünde bulunduğunu belirtti.

5 BİN ÇADIR

Almanya'nın mali desteğiyle Kızılay'ın satın alacağı 5 bin çadır Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de kurulacak.

"UMUT IŞIĞI OLMAK İSTİYORUZ"

Bakan Steinmeier, "Özellikle bu karanlık günlerde insanlara onların yanında olduğumuzu göstermek, açlık ve şiddetin damgasını vurduğu bir cehennemden son anda kurtulan bu insanlara en azından ufak bir umut ışığı sunmak istiyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN HARCAMALARI 20 MİLYAR DOLARI BULDU

Öte yandan bugün Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 30. Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mültecilere yardım konusunda Türkiye'ye yeterli desteğin gelmediği eleştirisinde bulundu. Cumhurbaşkanı, "Sadece şurada mültecilerle ilgili yaptığımız harcama 20 milyar doları buldu. Basit rakam değil. Nerede Batı? Hani o zengin Batı nerede? Onların böyle bir derdi var mı? Böyle bir sıkıntısı var mı? Hani insan hakları?" diye konuştu.

 
EtiketlerAlmanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter SteinmeierALMANYA 5 BİN ÇADIR
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