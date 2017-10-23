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Almanya, 330 bin evin elektriğini kesti

Almanya'da geçen yıl yaklaşık 330 bin hanenin elektriği, faturaların ödenmemesi nedeniyle kesildi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 21:09
Almanya, 330 bin evin elektriğini kesti

Almanya'da Alman Haber Ajansının (DPA) Federal Ağ Ajansı ve Federal Kartel Dairesinin bir raporuna dayandırdığı haberine göre, Almanya'da geçen yıl ödenmemiş faturalar sebebiyle yaklaşık 330 bin hanenin elektriği kesildi.

Ayrıca, ödeme yapmayan yaklaşık 6,6 milyon haneye elektrik kesintisi uyarısı yapıldı.

ELEKTRİK FİYATLARINDA HIZLI YÜKSELİŞ

Tüketici merkezlerinin ve sosyal hizmetlerin gözlemlerine göre sorun, ikazlara genellikle çok geç tepki verilmesinden kaynaklanıyor. Ayrıca problemin bir kısmı da elektrik fiyatlarındaki hızlı yükselişe bağlanıyor.

2000 yılında hane halkı için kilovatsaat başına 15 sent olan elektrik fiyatları iki kat artarak 30 sent oldu ancak aynı dönemde ortalama reel gelir aynı oranda artmadı.

En az 100 avroluk elektrik faturasını ödemeyen hanelerin elektriği birkaç uyarının ardından kapatılıyor. Elektrikleri kesilen hanelerin, yalnızca birikmiş faturaları değil tekrar elektrik bağlatma ücretlerini ödemesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 21:09
  1. almanya
  2. almanya elektrik
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202314 sa önce
    beterine kalsınlar... daha bir yılı dolmadı diyanete dolayısıyla müslümanlara savaş açmıştılar...radyolarında ve tv'lerinde en acımasız şekilde CBaşkanımıza yüklenmiştiler yani açmış ağzını yummuş gözünü pozisiyonlarından bugünlere gelindi bu daha azbile devamında bavyeranın freistaat olması kaçınılmaz!... hadi hayırlısı...
  • Baltacı Baltacı 14 sa önce
    Bizim gibi 30 liraya kesip 24 lira açma parası almıyorlar ya..
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