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Almanların PKK aşkı bitmiyor

Afrin Harekâtı için sınıra Leopard tanklarının sevk edilmesi üzerine PKK lobisi, Almanya’ya baskıyı artırdı. Berlin yönetiminin, operasyonda Alman üretimi araçların kullanılması nedeniyle tank modernizasyon projesini askıya aldığı öne sürüldü.

26 Ocak 2018 Cuma 09:42
Almanların PKK aşkı bitmiyor

Ancak bu iddianın gerçeği yansıtmadığı kısa sürede ortaya çıktı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok” dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de bir açıklama yaparak modernizasyon konusundaki kararın yeni hükümet kurulana kadar beklemeye alındığını açıkladı.

TÜRKİYE KARAR VERİR

Aynı iddia, dün Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann’ın, Savunma Bakanı Nurettin Canikli’yi ziyareti sırasında da gündeme geldi. PKK lobisinin ortaya attığı iddianın da yalan olduğu anlaşıldı. Erdmann’ın Canikli’ye, “Türkiye’nin mülkiyetindeki sistemlerin nerede kullanılacağına Türkiye karar verir” dediği öğrenildi.

Leopard modeli tankların modernize edilmesi projesi, tankların zırhlarının güçlendirilmesi ve güvenlik sistemlerinin revize edilerek bir üst segmente çıkarılmasını kapsıyor. Modernizasyon kapsamındaki görüşmeler ise kurulan komisyon üzerinden Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülüyor.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:42
  1. Leopard
  2. tank
  3. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu
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