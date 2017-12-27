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Almanların erken rezervasyonu sevindirdi

Hüseyin Barener, Alman tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 14 ila yüzde 40 arasında artış olduğunu bildirdi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 10:32
Almanların erken rezervasyonu sevindirdi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yurtdışı Temsilcisi Hüseyin Barener, Alman tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 14 ila yüzde 40 arasında artış olduğunu bildirdi. Baraner, erken rezervasyon kampanyalarının Almanya’da tüm hızıyla devam ettiğini, şu anda verilerin 2018 yılında Alman turist sayısında ciddi artışa işaret ettiğini söyledi.

“Alman tur operatörlerinin Türkiye’ye yönelik erken rezervasyonlarında yüzde 14 ila yüzde 40 arasında artış var” diyen Baraner, en çok satışın Side, Lara, Belek, Dalaman, Bodrum, Alanya, Kemer ve Kuşadası’ndaki tesislere yönelik yapıldığını anlattı.

Erken rezervasyon artışlarının çeşitli nedenleri olduğunu belirten Baraner, “Özellikle çocuklu aileler ne oda kalitesi ne de hizmet kalitesi olarak diğer ülkelerde aradıklarını bulamadılar. Çocuklar mutsuz oldu, aileler kavga etti, üstelik daha çok para ödediler. Türkiye’ye dönüşteki bir diğer etken, güvenlik sorunu kaygısının ortadan kalkması ve siyasi gerginliklerin azalması. Türk turizmini, neredeyse 100 bin kişi sırtında taşıyor. 100 bin insan bu yıl çok koşturdu. Bu yıl hem TÜRSAB hem TÜROFED yabancı piyasalarda çok daha aktif oldular. Özellikle Almanya’da 10 bin seyahat satış bürosunu birebir takibe aldık. Bunların temsilcileriyle konuştuk, ‘Turizmle siyaseti karıştırmayın, ikisi farklı şeyler’ dedik. ‘Türkiye’de 10 milyon insan turizmden ekmek yiyor, bu bir halk sanayisidir’ dedik. Bunların hepsi şu anda neticelerini gösteriyor.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 10:32
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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