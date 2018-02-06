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Almanların derdi yine Türkiye

Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında Türkiye şartları yerine getirinceye kadar AB üyelik sürecinin durdurulması önerildi.

06 Şubat 2018 Salı 19:43
Almanların derdi yine Türkiye

Almanya’da Hristiyan Birlik (CDU/SDU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında tamamlanması beklenen koalisyon anlaşması taslağında Türkiye şartları yerine getirinceye kadar AB üyelik sürecinin durdurulması önerildi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) Partileri ile SPD) arasında devam eden koalisyon görüşmelerinde birçok konuda uzlaşmaya varıldığı, diğer konularda ise görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.

"TÜRKİYE İLE İLİŞKİDE OLMAK İÇİN ÖZEL ÇIKARIMIZ VAR"

Alınan bilgiye göre CDU/CSU ve SPD’nin hazırladığı taslak koalisyon protokolünde, Türkiye ile ilgili bir bölüm de bulunuyor. Taslakta, "Türkiye, çok yönlü ilişkilerimizin olduğu Almanya’nın önemli bir müttefiki ve Avrupa Birliği’nin komşusudur. Bu yüzden Türkiye ile iyi ilişkide olmak için özel çıkarımız var." değerlendirmesinde bulunuldu.

"TÜRKİYE'NİN AB'YE ÜYELİK SÜRECİNDE YENİ FASILLAR AÇILMASIN"

Öte yandan, Türkiye’deki demokratik durum ve hukuk devletinin uzun bir dönemden beri "kötüleştiği" iddia edilen taslakta, bu nedenle Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde yeni fasıl açılmaması, açılan fasılların da kapanmaması görüşü yer aldı.

VİZE SERBESTİSİ KONUSU

Taslakta, vize serbestisi veya Gümrük Birliği’nin genişlemesinin de Türkiye’nin gerekli şartları yerine getirdiğinde mümkün olabileceği vurgulandı.

CDU/CSU ile SPD'li yöneticileri anlaşsa bile SPD, taraflar arasında ortaya çıkacak koalisyon protokolünü 440 binden fazla üyesine oylatacak. Bu sürecin de yaklaşık 3 hafta sürmesi bekleniyor.

Almanya’da 24 Eylül’de yapılan genel seçimden sonra 135 günden bu yana hükümet kurulamadı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 19:43
  1. Türkiye

YORUM YAZ

  • gorgungorgun1 sa önce
    Bizim ab ile işimiz olmaz Yunan mal satıyoruz işadamı diyor ki tam otomatik kot fabrikası var 6yıldır kapalı 1000ero maaş 1000ero ssk üretim yok bizi ab bitirdi sakın girmeyin sizde bitersiniz diyor ben Almanya Fransa Belçika Hollanda gezdim hepside bitik Hollanda biraz iyi oda Avrupa'nın tarım anbarı samimi söylüyorum Türkiye ab çok iyi vesselam
  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Bize böyle uygulamalar düsünen Ülkelere , ona göre is yapalim!! Boktan yapilmis mallarini alsin basina calsin Pickurulari!!! O uyuz tanklarini da her firsatta kötüleyin !! Dünyaya rezil edin!!
  • Kadir bashoruzKadir bashoruz2 sa önce
    Turkiye ile kimin derdi yokki basta chp hdp spkotu komsu insani hacet sahibi yapar yurt disi bankalarda ilk musteriyi ayakta katsilar parasimivar yoksa parayami ihtiyaci var ona gore muamele gorursun biz avrupayi elli senedir taniyamadiksa bir elli sene daha bekleriz biz goremeyiz torunlarimiz dert varsa care aramak lazim oda yurkiyede mevcut insallah dev uyandi
  • Ömer halis Ömer halis 2 sa önce
    Türkiyenin avrupayla almanya ile natoyla işi olmasın bunlar Türkiye'nin baş düşmanları.natonunda Avrupanında canı cehenneme .Türkiyenin gerçek dostlarıyla iş birliği yapması gerek azda olsa dostlarımız var.amerika ve Avrupa ile dost olmaktansa Rusya'nın düşmanlığını tercih ederim
  • Ömer halis Ömer halis 2 sa önce
    Türkiyenin avrupayla almanya ile natoyla işi olmasın bunlar Türkiye'nin baş düşmanları.natonunda Avrupanında canı cehenneme .Türkiyenin gerçek dostlarıyla iş birliği yapması gerek azda olsa dostlarımız var.amerika ve Avrupa ile dost olmaktansa Rusya'nın düşmanlığını tercih ederim
  • Alp erenAlp eren2 sa önce
    AB TÜRKİYE ya tam üye yapıncaya kadar bütün Suriyelileri AB ye salsın.. Görsünler ebelerinin örekesini...
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