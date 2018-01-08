Almanların büyük hazımsızlığı: Onay vermeyeceğiz

Cumartesi günü memleketi Goslar’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ağırlayan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman hükümetinin Türkiye'nin Altay tank projesine Rheinmetall'ın katkı sunması için onay verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Alman ARD televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin milli tank projesi Altay'ın üretimine katkı sunması için Rheinmetall şirketine izin vermeyeceklerini söyledi. Alman Bakan “Rheinmettall da biliyor ki, biz tank üretimiyle ilgili onay vermedik” dedi.

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve Almanya ile birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele ettiğini hatırlatan Gabriel, geçmişte bu mücadele sırasında mayınların patlamasıyla tankların zarar gördüğünü ve Türk askerlerinin de öldüğünü belirtti. Gabriel “Geliştirilen proje Türkiye'nin elinde mevcut olan tankların terörle mücadele sırasında zarar görmemesi içindir. Bunu reddetmek için bir neden göremiyorum” dedi.

Tankların mayınlardan korunması için gerekli çalışmanın inceleneceğini Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na belirttiğini kaydeden Alman Bakan, “Ama bu Türkiye'de tank fabrikasını kurmakla ilgili değil” dedi. Alman Bakan, Türkiye'deki Alman vatandaşlarının tutukluluğu sürdüğü sürece Türkiye'ye silah satışı politikasının değişmeyeceğini de belirtti.

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan diplomatik krizlerin ardından kasım ayında Antalya’ya gelen Sigmar Gabriel’e iade-i ziyaret olarak Çavuşoğlu, Almanya’nın Goslar kentine gitmişti. Cumartesi günkü görüşmeler sonrasında diyalog ve işbirliği mesajları verilmişti.