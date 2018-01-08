Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanların büyük hazımsızlığı: Onay vermeyeceğiz

Sigmar Gabriel, Alman hükümetinin Türkiye'nin Altay tank projesine Rheinmetall'ın katkı sunması için onay verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:37
Almanların büyük hazımsızlığı: Onay vermeyeceğiz

Cumartesi günü memleketi Goslar’da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu ağırlayan Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman hükümetinin Türkiye'nin Altay tank projesine Rheinmetall'ın katkı sunması için onay verdiği yönündeki iddiaları reddetti.

Alman ARD televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'nin milli tank projesi Altay'ın üretimine katkı sunması için Rheinmetall şirketine izin vermeyeceklerini söyledi. Alman Bakan “Rheinmettall da biliyor ki, biz tank üretimiyle ilgili onay vermedik” dedi.

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve Almanya ile birlikte DEAŞ terör örgütüne karşı mücadele ettiğini hatırlatan Gabriel, geçmişte bu mücadele sırasında mayınların patlamasıyla tankların zarar gördüğünü ve Türk askerlerinin de öldüğünü belirtti. Gabriel “Geliştirilen proje Türkiye'nin elinde mevcut olan tankların terörle mücadele sırasında zarar görmemesi içindir. Bunu reddetmek için bir neden göremiyorum” dedi.

Tankların mayınlardan korunması için gerekli çalışmanın inceleneceğini Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na belirttiğini kaydeden Alman Bakan, “Ama bu Türkiye'de tank fabrikasını kurmakla ilgili değil” dedi. Alman Bakan, Türkiye'deki Alman vatandaşlarının tutukluluğu sürdüğü sürece Türkiye'ye silah satışı politikasının değişmeyeceğini de belirtti.

Türkiye ile Almanya arasında yaşanan diplomatik krizlerin ardından kasım ayında Antalya’ya gelen Sigmar Gabriel’e iade-i ziyaret olarak Çavuşoğlu, Almanya’nın Goslar kentine gitmişti. Cumartesi günkü görüşmeler sonrasında diyalog ve işbirliği mesajları verilmişti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 14:37
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. NATO
  3. Türkiye
  4. Almanya
  5. Sigmar Gabriel
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin en uzun cam terası için imzalar atıldı
    1. Türkiye'nin en uzun cam terası için..
    2. 28 Şubat davasında karar bekleniyor
    3. Durica coştu! "Burak yoksa ben varım"
    4. O ülke açıkladı: Türkiye ile yapılan..
    5. Karayolu taşımacılığında yeni dönem..
    6. 'Kudüs' kararını fırsat bildi,..
    7. Fitch'ten küresel görünüm..
    8. Bakan Elvan, sanayi üretimi verilerini..
    9. Polisten inanılmaz yöntem! Katil böyle..
    10. Rusya, Türkiye'nin dediğine geldi!
    11. Lionel Messi 35 yıllık rekora ortak oldu
    12. Almanların büyük hazımsızlığı: Onay..
    13. 'Nerelisin?' 'Tahtalı köy'den..
    14. Manisa'da ambulans şoföründen..
    15. Sivas'ta korkunç olay! Kıvranarak can..
    16. CIA'dan İran'daki olaylarla ilgili ilk..
    17. Gökdeniz'den heyecanlandıran paylaşım!
    18. Elektrikle ısınmak 9 kat daha pahalı
    19. Merkel'e büyük şok! Almanlar isyan etti
    20. PTT'ye bin 750 personel alımında süreç..
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Uzman Çavuş'un üstünden çıktı... Gözaltına alındı!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Irak parlamentosundan ABD'yi şoke eden karar!
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Ünlü iş adamı çatıdan düşerek hayatını kaybetti
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    Semra Özal'dan şoke eden açıklama: İçki de içerdim, namaz da kılardım
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!
    İslam düşmanlarından çirkin saldırı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Osman Baydemir'e büyük şok! Gözaltına alındı...
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!
    Yunan askerler NATO'ya isyan etti: Reddediyoruz!