Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanları MİT korkusu sardı!

Almanya'da yayın yapan gazetelerin birleştiği ortak nokta, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı oldu.

28 Haziran 2017 Çarşamba 16:52
Almanları MİT korkusu sardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'ya karşı uyguladığı net tavır, Almanya'da büyük bir rahatsızlığa neden oluyor.

Almanya'nın eski günlerdeki gibi Türkiye'nin politikalarına yön verememesinden şikayet eden Türkiye düşmanı Alman basını, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yapılan haberlere geniş yer ayırıyor.

ERDOĞAN ALMANYA'YI ESİR ALDI

Ülkede yayın yapan Tagesspiegel gazetesinde yer alan haberde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şansölye Merkel karşısında üstünlük sağladığı ve Erdoğan'ın Almanya'yı esir almış gibi hareket ettiği ifade edildi.

MİT KORKUSU!

Almanya'da yayın yapan Die Welt de Türkiye hakkında birçok haberi gündeme taşıyor.

Gazetede yayınlanan son haberde; Alman emniyet teşkilatının, milletvekillerine Türkiye uyarısında bulunduğu belirtildi. Haberde; MİT'in Alman milletvekillerini de izlediği ve onlar hakkında enformasyon topladığını yazdı.

FETÖ'CÜ SAYISI AZALDI

15 Temmuz'da düzenlenen kanlı darbe girişiminden sonra FETÖ'cülere büyük kolaylıkların sağlandığı Almanya'daki medya kuruluşları, örgüt üyeleriyle röportaj yapmaktan da kaçınmıyor.

150 BİNDEN 70 BİNE DÜŞTÜLER

Tagesspiegel gazetesi, FETÖ'nün Almanya imamı Ercan Karakoyun ile röportaj yaptı. FETÖ'cü Karakoyun, röportajda 150 binden 70 bine düştüklerini söyledi. Karakoyun, "İstisnai bir durumdayız, korkuyoruz." diye konuştu.

Ercan Karakoyun, Berlin’de Gülen hareketinin Almanya Şubesi kabul edilen Diyalog ve Eğitim Vakfını yönetiyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 16:52
  1. almanya
  2. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birecik kaymakamından boğulan çocuğun ailesine taziye ziyareti
    1. Birecik kaymakamından boğulan çocuğun..
    2. Şehit Özel Harekatçı için Hakkari’de..
    3. Seyir halindeki kamyonet alev aldı
    4. Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
    5. Terör örgütüne ait mühimmat ele..
    6. Türkiye ile ABD'den kritik görüşme!
    7. Askeri araçla kamyon çarpıştı: 1..
    8. Saldırı hazırlığındaydılar... Hepsi..
    9. İstanbul'da 4 adrese uyuşturucu baskını!
    10. Suriye Muhalifleri Kuneytra..
    11. Lastikleri pert eden 'drift' şov!
    12. Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye..
    13. HÜDA PAR’dan Van esnafına bayram..
    14. Temizlik malzemelerinden zehirlendi
    15. Alev alan buzdolabı evi kül ediyordu
    16. Borsa günü zirvede tamamladı
    17. Rusya'ya kıyak: Vatandaşlıktan..
    18. Hepsi aynı anda öldü...
    19. BAE'den Katar'ı köşeye sıkıştırma..
    20. Savaş uçağıyla evine giden generale..
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    Büyük saldırı başladı! İlk açıklama Rusya'dan
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!
    Ahmet Türk'ten flaş yürüyüş kararı!