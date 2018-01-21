Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"

Süddeutsche Zeitung gazetesi, ABD'nin Afrin operasyonunda PKK'yı yalnız bıraktığını savundu.

21 Ocak 2018 Pazar 19:51
Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal yerine koydu"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e düzenlediği operasyon, Alman basınındaki yorum köşelerinde kendine geniş yer buldu.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Berliner Morgenpost gazetesi harekât karşısında Batı'nın Kürtleri yalnız bıraktığı görüşünü savundu:

"Ankara için bu harekat YPG'yi hedef alan bir terörle mücadele operasyonu. Ancak YPG, IŞİD'e karşı mücadelede Batı'nın en sıkı partneri. Türkiye'nin ABD'nin müttefiklerine karşı saldırıları aynı zamanda gücendirici bir meydan okuma anlamı da taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırı tehdidini defalarca tekrarlamış, ancak Washington bu tehditleri ciddiye almamıştı. Bu bir hataydı."

ABD'nin Irak'ta Barzani yönetimini yalnız bıraktığı gibi PKK'yı da yalnız bıraktığını savunan gazete, "Demek ki demokratların güvenirliğine inanmak tehlikeli bir iş. Ne kadar acı bir tecrübe.” yorumunda bulundu.

Süddeutsche Zeitung'da yayınlanan "İhanete uğradılar" başlıklı yorumda ise, Barzani yönetiminin de PKK'nın da Batılı müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığı ve 'aptal yerine konduğu' vurgulandı.

"ABD ile Rusya'nın sadece adet yerini bulsun diye homurdanacaklarını, ama Erdoğan'a zorluk çıkarmayacaklarını o da biliyor. Zira her iki büyük gücün de ona ihtiyacı var; birinin NATO müttefiki olarak, diğerinin de Suriye'deki kaosu belki bir gün düzene sokabilmek için."

Allgemeine Zeitung gazetesi ise Türkiye'nin operasyon tehdidinde Trump yönetiminin zaafiyetinin rol oynadığı görüşünde:

"Bu olan bitenler, Trump'ın dünyada düzen kurucu güç olmaktan vazgeçmesiyle ABD'nin kendini ne kadar zayıflattığını gözler önüne seriyor. Aynı zamanda bu olan bitenler Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ölçüsüzlük stratejisi ile ne kadar ileri gidebildiğini de gösteriyor."

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 19:51
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. TSK
  3. Afrin
  • hasan say hasan say 41 dk önce
    Naziland medyası coşmuş. Gelseydi sizin askerleriyiz. Atanazi ....
  • KocasolakKocasolak53 dk önce
    Çatlasanda patlasanda bu iş bitti, gavur gavurluğunu yapacak elbet. Bizde müslümanlığımızı yapacağız tabiki.
  • cemaleddincemaleddin53 dk önce
    Bu kullanilmayi cok seven millet Türkiye ile bir karshi karshiya gelse, görürdünyanin kac bucak oldugunu. Sen üc siyonistden bashini kurtaramamishsin, ötüp duruyorsun.
  • yavuz selimyavuz selim54 dk önce
    öyle ise Hans sen destek versene.. hep arka planda kaldin son 75 yil, her halde yine kudurmaya baslayacaksin..
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Afrin'de ilk köyü alan Mehmetçik, Türk bayrağını göndere çekti
  1. Afrin'de ilk köyü alan Mehmetçik, Türk..
  2. O isimden kritik telefon
  3. ABD'den yeni Afrin açıklaması: Kapsam..
  4. Golünü attı, Afrin'e selam çaktı
  5. Zeytin Dalı Harekatı'na kara propaganda
  6. Almanları kızdırdı: "ABD, PKK'yı aptal..
  7. Terör örgütünün mühimmat deposu böyle..
  8. Yayaların arasında daldı! Çok sayıda..
  9. All-Star maçında Asya, Avrupa'yı..
  10. Kabil'de otel saldırısı: 5 ölü..
  11. Galatasaray'da Gomis şoku
  12. Bülent Arınç'tan 'Afrin' mesajı:..
  13. Batı Şeria genel greve gidiyor
  14. Afrin'de savaşmak için gönüllü..
  15. 'Türkiye ile ABD çatışabilir'
  16. Afrin operasyonunun Arap basınında..
  17. Afrin Harekatı, Esed'i çıldırttı!..
  18. Almanya'dan ilk açıklama! Afrin'deki..
  19. ÖSO ilerliyor! Afrin'de 9 köy alındı
  20. Reyhanlı'ya 2 roketli saldırı daha
YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama