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Almanları anlamak zor! Ülkeyi karıştıran karar

Alman mahkemesi, Suriyeli bir mülteciyi DAEŞ'i dolandırmaya çalışmaktan suçlu buldu. Mahkemenin bu kararı, ‘örgüte hukuki koruma verildiği' yorumuna neden oldu.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:03
Almanları anlamak zor! Ülkeyi karıştıran karar

Saarbruecken bölge mahkemesi yargıcı, 39 yaşındaki Suriyeli kuaför Hasan A.'yı, DAEŞ adına çalışan kişilerden 180 bin euro dolandırmaya çalıştığı için iki yıl hapis cezasına mahkum etti.

SURİYELİ MÜLTECİ, DAEŞ'TEN SALDIRI YAPACAĞINI SÖYLEYEREK PARA TALEP ETMİŞ

Suriyeli mültecinin, Almanya'da bombalı saldırılar düzenleyeceğini söyleyerek dolandırmaya çalıştığı DAEŞ'den para talep ettiği, fakat söz konusu miktarın adama hiçbir zaman yollanmadığı belirtildi.

DAHA GÜÇLÜ ARGÜMAN REDDEDİLDİ

​Mahkeme, Hasan A.'nın "DAEŞ adına saldırılar düzenlemeyi planlama" şeklinde daha ciddi bir suçtan suçlu bulunması gerektiği argümanını ise reddetti.

KARAR TEMYİZE GİTTİ

İki taraf da kararı Federal Yüksek Mahkeme'de temyize götürdü.

DAEŞ, Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde bulunuyor.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 19:03
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