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Almanlardan Trump'a fena kapak

Alman Der Spiegel dergisinin son sayısı Amerikan Başkanı Donald Trump’ı insan evrim tablosunda en aşağı seviyede tasvir eden bir kapakla çıktı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 20:55
Almanlardan Trump'a fena kapak

Alman Der Spiegel dergisinin son sayısı Amerikan Başkanı Donald Trump'ı insan evrim tablosunda en aşağı seviyede tasvir eden bir kapakla çıktı. Kapak resminin ise 'insan evrim'inde bir gerilemeye doğru betimlendiği gözlendi.

'ATEŞ VE ÖFKE ÇAĞINDA'

Resmin altında ise "Ateş ve Öfke Çağı'nda” denilerek gazeteci Michael Wolff'un kitabına gönderme yapıldı. Der Spiegel daha önce de Trump'ı 2017 Mart ayında Putin'in yüzü kılığında resmederek kapağına taşımıştı. Derginin son sayısının kapak dosyasında Michael Wolff'un kitabının nasıl yazıldığının ve ne dereceye kadar doğruları içerdiğinin sorgulandığı aktarıldı. Varılan nokta ise, “İnsanlık sadece bir insanın yüzünden toptan bir şekilde geriliyor” cümlesiyle kapak dosyasının tanıtım yazısında ifade edildi.

Kaynak: Timetürk

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 20:55
  1. Der Spiegel
  2. Donald Trump
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