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Almanlar’dan silah şantajı

Türkiye’nin Afrin operasyonu sonrası köşeye sıkışan Batı ülkeleri şantajlara başladı… SIPRI Uzmanı Wezemani Almanya’nın Türkiye’ye silah satışını durdurabileceğini söyledi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 19:48
Almanlar’dan silah şantajı

Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı ülkelerinin silahlandırdığı terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’ye yönelik Afrin operasyonu sürerken Batı ülkelerinden şantaj niteliğindeki uygulamaların sinyalleri de gelmeye başladı. DW Türkçe’ye konuşan Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) uzmanlarından Pieter Wezeman, Almanya’nın Türkiye’ye yönelik silah satışını durdurabileceğini söyledi.

“YAPTIRIM” DEDİ!

“Basına yansıyan haberler Afrin operasyonunda Alman silahlarının kullanıldığını ortaya çıkardı. Bu hem Alman norm ve standartlarına hem de Almanya'nın Suriye'de takip ettiği güvenlik politikalarına aykırı bir durum. Bunu durdurmanın bir yolu, Almanya'nın bu ülkelere silah arzını sonlandırması olur. Alman hükümeti anlaşmalara uymayan ya da silahların kimlerin eline geçeceği konusunda anlaşmaları ihlal eden ülkeler konusunda yaptırım uygulamayı deneyebilir. Diğer yandan diplomatik baskı da gündeme gelebilir. Ancak bugüne kadar çok az ülkenin bu tip adımlar attığına şahit olduk” diyen Wezeman, Türkiye’nin Almanya’dan uzaklaşabileceğini vurguladı.

PKK’YI SİLAHLANDIRDIKLARINI GÖRMEZDEN GELİP BARIŞÇIL ÇÖZÜMDEN DEM VURDU

Wezeman, “Verdiğiniz bir demeçte Alman tanklarının Suriye'de kullanılmasının sorun teşkil edeceğini belirtiyorsunuz. Neden?” şeklindeki soruya ise “Çünkü bu durum Alman dış ve güvenlik siyasetiyle bağdaşmıyor. Almanya, Türk devleti ve Kürt gruplar arasında orada barışçıl bir çözümden bulunmasını istiyor” cevabını verdi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 19:48
  1. almanya
  2. silahlı saldırı
  3. ambargo
  4. ambargo
  5. şantaj
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