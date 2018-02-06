Almanlar yazdı: Aleviler güçlendi, Sünni çoğunluğun...

Deutsche Welle Türkçe'nin aktardığına göre, Mainz'da yayımlanan Allgemeine Zeitung'da yayımlanan "Şiddet sarmalı" başlıklı yorumda Batının Suriye'deki savaşa seyirci kalması eleştiriliyor:

"Rusya'nın müdahalesiyle DAEŞ'in yenileceğini ve aynı zamanda bölgenin barışa kavuşacağını umanlar, bunun hayal olarak kalacağını görmek durumunda. Bunda ABD'nin Ortadoğu'da düzeni sağlayan güç rolüne veda etmesi de rol oynuyor. Bu durum Rusya'nın savaş suçlusu Esed'ı kollamaya devam etmesine imkan sağladı. Ülkenin Suriye ve Rusya'nın kontrolündeki bölgelerinde Alevilerin pozisyonunu güçlendirdi. Alevi egemenliği Sünnilerin çoğunluğunu oluşturduğu halkın barışa kavuşmasına mani oluyor.''