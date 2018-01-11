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Almanlar Türkiye'ye akın ediyor... Yüzde 70 arttı

Türkiye'nin bu yıl yeniden Alman turistlerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasına girdiği bildirildi.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:58
Almanlar Türkiye'ye akın ediyor... Yüzde 70 arttı

Almanya'nın önde gelen turizm şirketi TUI tarafından yapılan açıklamada, turizm sezonu başlangıcında Türkiye'de tatil amacıyla yapılan rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 70 artış yaşandığı ve bu ülkenin bir kez daha Alman turistlerin gözdesi haline geldiği belirtildi.

Türkiye'nin bu yıl yeniden Alman turistlerin en fazla tercih ettiği ülkeler arasına girdiği bildirildi.

Almanya'nın önde gelen turizm şirketi TUI tarafından yapılan açıklamada, turizm sezonu başlangıcında Türkiye'de tatil amacıyla yapılan rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 70 artış yaşandığı ve bu ülkenin bir kez daha Alman turistlerin gözdesi haline geldiği belirtildi.

Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesi artırılacak

Şirketin de buna göre hazırlanarak Mayıs ve Ekim ayları arasında sadece Antalya'ya yapılacak seferlerde yolcu kapasitesini 100 bin kişi daha artıracağı ifade edilen açıklamada, Hamburg, Hannover, Frankfurt, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Nürnberg, Münih ve Stuttgart kentlerinden Türkiye'ye daha fazla sefer düzenleneceği kaydedildi.

Tunus'a gitmeyi planlayan Alman turistlerin oranının yüzde 125, Mısır için rezervasyon yapan Almanların oranının da yüzde 58 arttığına işaret edilen açıklamada, Alman turistlerin Uzak Doğu ülkeleri tercihlerinde de Tayland, Jamaika ve Maldiv adalarının başı çektiği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 11 Ocak 2018 Perşembe 11:58
  1. Tunus
  2. Mısır
  3. Tayland
  4. Jamaika
  5. Türkiye
  6. Almanya
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