Almanlar Trump'tan korkuyor

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Almanya'nın BDI sanayi kuruluşu, ülke ekonomisinin ABD'nin ticaret politikası ve Çin'e aşırı müdahalesinden zarar görebileceğini açıkladı ve Almanya'nın bu yıl büyüme oranını yüzde 1.5 olarak tahmin etti.

Ekonomistler reformları sürdürmesi, dijitalizasyona, Ar-Ge'ye, altyapı ve eğitime yatırımı artırarak ihracata daha az bağımlı olacak yeni bir ekonomik döngü yaratması için hükümete baskı yapıyorlar.

BDI Başkanı Dieter Krempf dün yaptığı açıklamada, "Ulusal ekonomimizi özellikle tehdit eden siyasi belirsizlikler karşısında, gelecekte büyümenin çok kesin olduğunu söyleyemeyiz" dedi.

Öte yandan BDI 2016 için yüzde 1.9 büyüme, ihracatta bu yıl yüzde 2-3 artma ve işgücüne 500 bine kadar yeni çalışanın katılacağı yolundaki tahminlerini de açıkladı.

Son beş yılın en güçlü büyümesi bekleniyor

Alman federal istatistik bürosu 2016 büyüme rakamlarını yarın açıklayacak. Hükümet, ekonominin son beş yılın en güçlü büyümesi olan yüzde 1.8 oranında bir büyüme bekliyor.

Alman ihracatçıları, sektörlerinin ekonominin temel direği olmasına rağmen, ABD'de başkanlığa gelecek olan Donald Trump'ın uygulayacağı korumacı politikalardan zarar göreceğinden korkuyorlar.

Çin'deki müdahale Alman şirketlerini zorlayacak

Kempf, ABD'nin izole edilmesi ve serbest ticarete sınırlama getirilmesi gibi uygulamalardan kaçınılması gerektiğini söyledi.

"Böyle bir şey tüm küresel ekonomiye ve özellikle ihracat odaklı Alman ekonomisine zarar verir" diyen Kempf, Çin ekonomisine yapılacak devlet düzeyinde müdahalelerin de bu ülkede iş yapan Alman şirketlerini zorlayacağını belir